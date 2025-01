In Form gebracht

× Erweitern Foto: Dr. Zimmermann aestetic institute DrZimmermann-1

Für diejenigen, die trotz sportlicher Betätigung ihre persönlichen Problemzonen nicht gut in den Griff bekommen und unzufrieden mit ihrer Körpersilhouette sind, gibt es eine Lösung: Das DR. ZIMMERMANN Aesthetic Institute in Neu-Isenburg bietet mit der „Lysiwave-Technologie“ seit Kurzem eine neuartige Behandlung zur Körperformung an. Die Methode kombiniert elektromagnetische Mikrowellen mit hochkonzentriertem Sauerstoff und stellt einen Fortschritt in der Reduzierung von Fett und Cellulite dar, erklärt Dr. Thomas Zimmermann. Lysiwave dringt tief in das unter der Haut liegende Fettgewebe, löst Fettzellen auf und regt den natürlichen Zellstoffwechsel an. Das Ergebnis ist eine sichtbare Reduzierung von Fettpölsterchen sowie eine deutliche Hautstraffung an den behandelten Stellen. Darüber hinaus wird die Kollagenproduktion stimuliert, was das Bindegewebe stärkt und den gefürchteten „Orangenhaut“-Effekt verringert.

Wer beim Begriff „Mikrowelle“ Sorgen hat, kann beruhigt sein: Ein integrierter Temperatursensor gewährleistet während der Anwendung optimalen Hautschutz, indem er die Temperatur überwacht und die Mikrowellenemission bei Bedarf deaktiviert. Gleichzeitig sorgt ein gefiltertes Luftgemisch mit 100 % Sauerstoffanteil für hohen Komfort während der Behandlung.

× Erweitern Foto: Dr. Zimmermann aestetic institute DrZimmermann-2

Die Lysiwave-Technologie eignet sich sowohl für Männer als auch für Frauen bis zu einem Alter von 60 Jahren – je nach Hautbeschaffenheit können auch ältere Personen profitieren. Für optimale Ergebnisse werden wöchentliche Sitzungen über einen Zeitraum von vier bis sechs Wochen empfohlen.

Dr. Thomas Zimmermann betont, dass diese Behandlung zur Körperformung und Körperoptimierung dient. Eine gesunde Ernährung sowie regelmäßige Bewegung sind für nachhaltige Ergebnisse absolut empfehlenswert.

Interessierte sollten nicht zögern, einen Termin im DR. ZIMMERMANN Aesthetic Institute zu vereinbaren, um die Vorteile dieser innovativen Technologie selbst zu erleben.

DR. ZIMMERMANN aesthetic institute, Graf-zu-Ysenburg-und-Büdingen-Platz 1 (Hilton Hotel), Neu-Isenburg, www.dr-zimmermann-aesthetics.de