× Erweitern Foto: Galerie Nagel Draxler Berlin / Köln / München Martha Rosler „Invasion“ aus der Serie „House Beautiful: Bringing the War Home, new series“, 2008, Fotomontagen, Courtesy: The Artist

Mit einer großen Ausstellung feiert die Schirn Kunsthalle das Werk der US-amerikanischen Konzeptkünstlerin Martha Rosler.

Als Pionierin des kritischen Feminismus sind seit den 1960ern Roslers zentrale Themen die Demontage gesellschaftlich verankerter Frauenbilder, aber auch politische Arbeiten, die sich mit Macht, Gewalt und sozialer Ungerechtigkeit sowie der Kriegsberichterstattung kritisch beschäftigen.

Für die Frankfurter Ausstellung „In One Way Or Another“ wurden zentrale Werke Roslers in enger Zusammenarbeit mit der Künstlerin ausgewählt.

Die gesellschaftliche Rolle der Frau kommentiert Rosler zum Beispiel in der Serie „Body Beautiful, or Beauty Knows No Pain“ aus den 60er und 70er Jahren. In den Fotomontagen der Serie wird die Darstellung von Frauen in Werbeanzeigen kritisch betrachtet. Im Video „Semiotics of the Kitchen“ parodiert Rosler die beliebten Fernseh-Kochsendungen oder zeigt in „Backyard Economy“ die Unsichtbarkeit häuslicher Arbeit.

× Erweitern Foto: Galerie Nagel Draxler Berlin / Köln / München Martha Rosler „Cargo Cult“, aus der Serie „Body Beautiful, or Beauty Knows No Pain", ca. 1966-1972, Fotomontage, Courtesy: The Artist

Luise Leyer, Co-Kuratorin der Ausstellung, ergänzt: „In vielen ihrer Arbeiten setzt sie sich mit dem menschlichen Körper und seiner Funktion als visuelle Projektionsfläche und politisches Subjekt auseinander. In ihren Fotografien und Videos gilt Roslers Aufmerksamkeit vor allem der oft unsichtbaren Care-Arbeit, der Ausbeutung von migrantischer Arbeitskraft in der Landwirtschaft sowie der Friedensbewegung und anderen politischen Demonstrationen gegen Kriege rund um die Welt.“

Noch bis 24.9., Schirn, Römerberg, Frankfurt, www.schirn.de

Tipp: Schirn Summer Hangout

Foto: Tetyana Lux

Im Sommer veranstaltet die Schirn wieder ihre Summer Hangouts: Mittwochs, jeweils ab 19 Uhr, kann man auf den Treppen der Schirn Live-Musik erleben, dazu gibt’s Drinks und Snacks aus Badias Catering und öffentliche Abendführungen durch die aktuellen Ausstellungen „Martha Rosler“ und „Plastik“. Am 9. August mit BABY SHOO ENT. pres. NI-KA feat. FRANKFURT FUNK, am 16. August mit OG LU und am 23. August mit Luis Ake.