Back to the Roots heißt es für Sandra Maravolo und Kathi Leiber: Nach 25 Jahren findet sich der Laden „Inside Her“ wieder in denselben Räumen, in denen 1995 die Geschichte des Erotikshops für Frauen und Paare begann.

„Für uns fühlt sich das wirklich ein bisschen an, wie nach Hause zu kommen“, meint Sexpertin Sandra. Und ein bisschen wie zu Hause fühlt man sich in dem Laden, der mit Perserteppichen, Samtsesseln und dezenten Grau- und Grüntönen gekonnt die Balance zwischen plüschig-verführerischem Boudoir und coolem Designerstore hält.

Mit der neuen Ladeneröffnung Ende April hat sich das Angebot deutlich erweitert: Natürlich gibt es weiterhin eine große Auswahl an sexy und hochwertigen Dessous und Lingerie von französischen Marken wie Implicite oder Maison Close, aber auch die ausgefallenen Dessous von Marlies Dekkers, deren Designs elegant die Grenze zur Clubwear ausloten. Viel Transparentes, das trotzdem alltagstauglich ist, hier und da gespickt mit einem kinky Touch: „Die Mischung aus tragbarer Wäsche, die trotzdem sexy ist, ist schwer zu finden“, weiß Sandra – doch genau dafür ist Inside Her bekannt.

Deutlich erweitert wurde der Bereich der Sextoys, das Spezialgebiet von Kathi Leiber; sie hatte zwischenzeitlich ihren eigenen Laden geführt „Yes, we cum!“, bevor sie wieder mit Inside Her zusammen kam. Sie ist seit fünf Jahren Expertin für Sextoys und veröffentlicht zusammen mit ihrer Freundin wöchentlich einen erfolgreichen Podcast zum Thema:

„Ich versuche, das Ganze sex-positiv und neutral-feministisch zu halten, Toleranz zu lehren und einen spaßig-befreiten Umgang mit Sexualität zu pflegen“, erklärt Kathi. Und davon können bei „Inside Her – Yes, we cum!“ auch die Herren profitieren.

Dessous, kinky Accessoires und Sextoys – vorbeischauen lohnt sich übrigens auch im umfangreichen Online-Shop! Für einen Besuch im Ladengeschäft empfiehlt sich aufgrund der aktuellen Beschränkungen die vorherige Terminvereinbarung, um Wartezeiten zu vermeiden.

Inside Her – Yes, we Cum!, Vilbeler Str. 34, Frankfurt, www.insideher.de und www.yeswecum.de