Internationaler Tag der Trans* Sichtbarkeit

„Geschlechtliche Vielfalt muss akzeptiert werden, eine Vornamens- und Personenstandsänderung soll mit einer einfachen Erklärung beim Standesamt möglich werden; ohne Zwangsberatungen, Gutachten, ärztliche Atteste oder Gerichtsverfahren. Zudem muss dem Grundrecht intergeschlechtlicher Menschen auf körperliche Unversehrtheit endlich Geltung verschafft werden“ – kurz und bündig fasst der LSVD die zentralen Forderungen zur Diskussion um das Trans*sexuellengesetz zusammen.

Das aus dem Jahr 1980 stammende Gesetz gilt seit Jahren als antiquiert; in Teilen schon für verfassungswidrig erklärt, sollten die Reformen im Frühjahr 2019 in Angriff genommen werden, jedoch konnten sich die Fraktionen im Bundestag bislang nicht auf neue Regelungen einigen. Ein geplanter Gesetzentwurf scheiterte und wurde darüber hinaus von der DGTI, der Deutschen Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität, aufs Schärfste kritisiert:

„Neben der Festschreibung bereits durch Gerichtsurteile erreichter Verbesserungen, die natürlich positiv ist, enthält der Entwurf aber nur genau eine weitere Verbesserung, und die ist marginal: Gerichte seien zukünftig verpflichtet, eine Bescheinigung über eingegangene TSG-Anträge auszustellen. Darüber hinaus enthält das Gesetz aber etliche massive Verschlechterungen, und keine der seit Jahren geforderten Verbesserungen. Nach 29 Jahren TSG und 9 Jahren Reformbemühungen eine sehr schwache Leistung“,

heißt es dazu auf der Seite des DGTI.

Foto: Deutsche AIDS-Hilfe IWWIT-Broschüre

Die Deutsche AIDS-Hilfe präsentiert im Rahmen ihrer Kampagne „Ich weiß was ich tu“ die neueste Broschüre „Schwul. Trans*. Teil der Szene“, die von einem überwiegend aus Trans*-Menschen gebildeten Redaktionsteam entwickelt wurde. Auf 44 Seiten finden sich dabei nicht nur Infos zu den wichtigsten Begriffen der Trans*-Szene, sondern auch die „Dos und Dont’s“ des respektvollen Umgangs miteinander. Robyn Schmidt, Leiterin des Projekts, freut sich: „Die neue Broschüre ist damit das erste Nachschlagewerk im deutschsprachigen Raum in dieser Form und in diesem Umfang“.

Das Redaktionsteam stellt die Broschüre am 31.3. um 17 Uhr in einem Live-Talk auf der Facebook-Seite von „Ich weiß was ich tu“ vor.

× Erweitern Foto: Sissy that talk Sissy that talk Interviewpartnerin Christin Löhner (m.) mit den Machern des queeren Channels SISSY THAT TALK Claudius Desanti (l.) und Sven Tomschin (r.)

Der queere Media Kanal Sissy That Talk bringt anlässlich des Internationalen Tags der Trans* Sichtbarkeit seine neunteilige Doku „Queer Life in the City 3 – Frau und Trans*“ als DVD heraus.Ausgehend vom Trans* Pride in Stuttgart, der im September 2019 stattfand, lassen die Filmemacher Claudius Desanti und Sven Tomschin in ihrer Serie wichtige Aktivist*innen der Süd-West-Szene wie Christin Löhner zu Wort kommen: Das vorherrschende Binäre System, Selbstfindung, Selbstwahrnehmung, Coming-Out oder Geschlechtsangleichung werden in Interviews diskutiert.

Zu sehen als neunteilige Folge auf dem Social Media Kanal Sissy That Talk und ab dem 2.4. als DVD exklusiv über den Stuttgarter Buchladen Erlkönig zu bestellen.

