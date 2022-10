„Intersektionale Politik ist uns am wichtigsten“

× Erweitern Foto: Rosa*Liste Gönni Landsmann, Rosa Vogler und Marco Warmt sind die Abgeordneten der Rosa*Liste im StuPa der Goethe Uni.

Die Rosa*Liste engagiert sich als freie Hochschulpartei für queere Rechte an der Uni Frankfurt – mit Erfolg: Bei der diesjährigen Wahl zum Studierendenparlament wurde die Rosa*Liste drittstärkste Kraft, ist mit insgesamt drei Personen im Parlament vertreten und stellt mit Rosa Vogler sogar dessen gewählte Vize-Präsidentin. Damit ist sie in Frankfurt die erste Frau mit trans* Biografie, die ein solches Amt inne hat. Ein Gespräch mit Gönni Landsmann, Abgeordnete der Rosa*Liste, und Rosa Vogler.

Die Rosa*Liste gibt's noch gar nicht so lange, wie habt ihr euch gegründet?

Gönni: Gegründet haben wir uns im Juni oder Juli 2018 und sind 2019 zum ersten Mal zur Wahl angetreten. Ich bin schon länger als Referentin im Queer Referat der Goethe Uni, und eigentlich wollten wir uns hochschulpolitisch nicht zusätzlich engagieren, weil es uns ja schon als Referat gibt. Im AstA und in der Hochschulpolitik geht aber leider sehr viel unter, und queere Themen werden, wie in der Gesamtpolitik auch, sich sehr gerne angeeignet und als Deko und Schmuck in den Wahlversprechen zelebriert, aber am Ende kommt nichts bei raus. Wir wollten aber queere Themen nicht als Schmuck-Thema anderer Hochschulgruppen, sondern wirklich aus uns selbst heraus aktive hochschulpolitische Arbeit machen, damit sich auch wirklich was verändert.

Kam dieser Impuls auch so ein bisschen aus in der Wahrnehmung, dass ähnlich wie in der Gesellschaft an der Uni ein Rollback stattfindet?

Gönni: Das habe ich so an der Uni nicht wahrgenommen, aber wir sind halt, und das muss man auch sagen, schon in unserer Bubble unterwegs …

Rosa: Am Standort für Gesellschaftswissenschaften, wo wir beide studieren, ist mir das auch nicht aufgefallen. Es ging uns eher um Themen wie die Etablierung von All-Gender-Toiletten oder die vereinfachte Namensänderung für trans* Personen, die natürlich am authentischsten von queeren Menschen vertreten werden können. Verglichen mit dem Referat haben wir als Hochschulpartei natürlich auch ein ganz anderes Standing. Als studentische Vertreter*innen haben wir einen anderen Handlungsspielraum und mehr finanzielle Möglichkeiten.

Einen großen Rollback an der Uni habe ich nicht bemerkt. Klar, du hast, je nachdem wo du bist, schon mal Anfeindungen in Toiletten, aber dass das jetzt zugenommen hat, war eigentlich weniger der Punkt für die Gründung der Rosa*Liste.

Im Rahmen eures Wahlkampfs gab es Anfeindungen gegenüber der Rosa*Liste: Plakate wurden abgerissen, verschandelt oder es wurde versucht, euch daran zu hindern, eure Plakate aufzuhängen …

Gönni: Dass im Zuge des Wahlkampfs gegen uns von Seiten der Uni so geschossen wurde, hat sich für uns einzigartig dargestellt. Bei den Wahlen davor kam das eher so aus einer, ich nenne es jetzt mal religiösen Richtung, da wurden Anti-Abtreibungs-Sticker auf die Plakate geklebt und so Sachen. Also, von bestimmten Studiengängen waren wir das von den ersten beiden Wahlen gewohnt. Aber dass wir so krass öffentlich angegangen worden sind, auch mit Statements zu unseren Postings auf Instagram und auch wirklich mit Sachbeschädigung, das war neu.

Rosa: Ich fand schon heftig, dass gerade am PEG, dem Gebäude der Gesellschaftswissenschaften wo wir beide studieren, Plakate abgerissen wurden und viel überschmiert wurde. Zum Beispiel die „Radikal Feminist*innen“, ich finde das sehr schwierig, das mit meinem Feminismus übereinzubringen. Ich würde mich auch als Feministin bezeichnen, und ich fand es sehr erschreckend, dass da gar keine Diskussionsebene war, sondern einfach purer Hass geschürt wurde. Es geht da ja auch oft ganz explizit gegen trans* Frauen. Mir oder anderen trans* Frauen wird dann immer vorgeworfen, dass wir eigentlich nur verkleidete Männer sind und uns in die Frauenräume einzecken wollen um dort zu Spannen. Wie soll ich denn auf so ein Argument reagieren, wenn eine Person mich in meiner Gesamtheit als Mensch torpediert und nicht anerkennt? Wo ist denn da die Verhandlungsebene? Das hat mich sehr erschrocken.

Wir beide haben beide unsere Gesichter für die Wahlkampagne hergegeben, aber auf so eine anonyme Bedrohung, die dir wirklich nur das Schlechteste wünscht, kannst du gar nicht reagieren. Wir haben nie eine Anfrage von irgendeiner Gruppe bekommen, die mit uns diskutieren wollte. Es wurden auch Sachen drüber plakatiert, die gegen die Abschaffung Frauentoiletten oder gegen die Abschaffung von Frauenschutzräumen waren, was wir ja überhaupt nicht möchten und auch nie gesagt haben, das steht in keinem unserer Statements. Wir wollen eine Form von All-Gender-Toiletten, aber wir haben nie gesagt, dass wir alle Frauentoiletten umlabeln wollen oder sowas. Oder auch diese Sticker gegen das Selbstbestimmungsgesetz (von trans* und inter Menschen, Erg.d.Red.) – wir sind eine Hochschulpartei, wir entscheiden überhaupt nicht über solche Dinge und wir haben auch keine bundespolitischen Connections. Dann sollen sie sich bitte bei der FDP, der SPD oder den Grünen melden, aber nicht bei uns. Ich finde, das ist so verfehlt! Was soll ich damit anfangen?

× Erweitern Foto: Rosa*Liste Rosa Vogler und Gönni Landsmann

Ich habe eurem Wahlprogramm entnommen, dass ihr eine Idee einer diskriminierungsfreien Universität oder Uni als Safe Space habt; stimmt das so? Oder anders formuliert: Als kleine Utopie für die große Gesellschaft?

Gönni: Ich glaube, einen Safe Space zu schaffen ist unmöglich. Wenn überhaupt, dann versuchen wir einen Safer Space zu generieren, in dem man sich sicherer fühlen kann. Ich glaube, eine diskriminierungsfreie Uni wollen alle Studierenden. Und die soziale Frage ist von der queeren Frage natürlich nicht zu trennen. Das heißt, wir versuchen zu zeigen, dass wir intersektionale Politik an der Uni brauchen. Und nicht nur an der Uni, sondern auch gesamtgesellschaftlich, damit das überhaupt noch irgendwas werden kann. Intersektionale Politik ist einer unserer wichtigsten Punkte.Die Utopie haben wir natürlich, dass es irgendwann, irgendwie alles keine Rolle mehr spielt, Geschlecht, Sexualität und so weiter. Ob wir das noch miterleben werden?

Gönni: Du hast das ja schon angesprochen mit dem Rollback. Da muss man sich ja nur die USA angucken, was da gerade passiert …

Je mehr queere Menschen sichtbar werden, desto mehr Hass scheint es dagegen zu geben.

Rosa: Queer stellt natürlich ein konservatives Weltbild sehr in Frage. Ich glaube, das hat einfach mit den Identitätsbelangen jeder einzelnen Person zu tun. Wenn zum Beispiel ein queeres Paar Händchen hält und eine andere Person das sieht und was dagegen hat, ist das ja oftmals ein Unbehagen mit der eigenen Fremdheit. Wir sind alle in einer Gesellschaft sozialisiert, die sehr viel unterdrückt und die das heteronormative Ideal nur darüber stabilisiert, dass die Mitglieder*innen sich selbst in einer gewissen Weise beschränken müssen. Und ich glaube, dass das auf einer unbewussten Ebene stattfindet und auch schon frühkindlich geprägt wird. Und wenn eine Person ein queeres Paar sieht, ist das für diese Person immer eine Konfrontation mit sich selbst. Ich glaube, so entstehen reaktionäre Haltungen und der Hass. Das ist meine persönliche Theorie …

Und ich denke, gerade dadurch, dass queere Politik und queere Menschen sichtbarer werden, sind alle anderen gezwungen, sich damit mehr auseinanderzusetzen. Und das löst sehr viel Unbehagen aus, weil dass das Fremdsein mit der eigenen Identität aufkommt. Das wirft ja auch Fragen auf. Also, warum findest du das gut, dass zum Beispiel zwei Frauen oder Mädchen Händchen halten? Oder findest du das schlecht, macht es Angst oder welche Gefühle kommen da bei dir auf?

Ist es vielleicht auch hoch angesetzt, wenn man sich damit immer auseinandersetzen soll? Das möchten Menschen ja genau nicht tun!

Gönni: Viele haben ja auch gar nicht die Möglichkeit dazu. Wenn ich einen Fulltime-Job habe, drei Kinder, drei Stunden Schlaf, und gucken muss, dass ich alles unter einen Hut krieg‘, also, diese ganzen Prekarisierungen die es gibt, da hast du einfach nicht mehr die Ressourcen, dich dann auch wirklich noch mal mit einem anderen auseinanderzusetzen.

Ich komme zum Beispiel aus dem Arbeiter*innenhaushalt, ich bin ganz anders aufgewachsen als andere und ich bin die einzige oder die erste in unserer Familie, die studiert. Da merkst du nochmal, dass du einen ganz anderen Background hast, und das merkt man auch mit Bildung, was glaube ich auch ganz wichtig ist.

Und was ich beim Thema „immer mehr Menschen sind dagegen“ total spannend finde: Das zeigt doch auch, wie brüchig dieses ganze System ist und wie schnell das in sich zusammenfallen kann. Und das zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind und das es auch eine Möglichkeit für was anderes gibt.

Könnt ihr euch erklären, wieso ihr so einen großen Erfolg bei dieser Wahl hattet? Lag es an den tollen Plakaten? Oder gab es Wahlkampfveranstaltungen, wo ihr euer Programm vorgestellt habt?

Gönni: Nee, gar nicht. Früher gab es einen Abend, an dem sich alle Hochschulgruppen und Vertreter*innen getroffen haben. Das war öffentlich an der Uni, da konnten Leute auch öffentlich Fragen stellen, es gab Interviews auf UTV, dem Uni Radio. Bei der letzten Wahl hat da alles coronabedingt nicht stattgefunden. Es gab lediglich kurze Video-Zusammenschnitte, aber die wurden nur von 30, 40 Leuten angeschaut, das ist jetzt nicht die große Range. Ich glaube, so hart es jetzt klingt, uns hat es wirklich geholfen, dass wir so hart angefeindet wurden. Das hat uns noch mal ziemlich viele Leute gebracht, die sonst vielleicht gar nicht wählen gegangen wären, dann aber gesagt haben: Jetzt erst recht! Allerdings ist die Wahlbeteiligung an der Uni unterirdisch, es waren diesmal glaube ich 10,2%, also von 40.000 Studierenden waren 4.000 wählen. Allein das ist schon wirklich sehr traurig. Da muss auch was passieren, eine allgemeine Politisierung der Studierendenschaft. Das ist natürlich von der Uni nicht erwünscht. Aber Studierende haben heute eigentlich nicht mehr die Chance, zu studieren und sich gleichzeitig politisch zu engagieren, zum einen, weil sie sonst Gelder gekürzt kriegen, oder weil sie eben Jobs haben und arbeiten müssen. Da sieht man einfach auch wieder, wie dagegen gearbeitet wird, dass Studierende sich mehr politisch engagieren können. Ich glaube, wir haben einfach einen superguten Wahlkampf gemacht, wir hatten gute Plakate und wir haben irgendwie gezeigt, dass wir auch wirklich daran interessiert sind, politisch was zu machen. Wir konnten auch schon Erfolge vorweisen und sind etablierter …

Was habt ihr als Rosa*Liste bislang erreicht?

Rosa: Wir hatten schon zwei große Erfolge, Wir stehen ja seit einem Jahr im Austausch mit dem Uni-Präsidium wegen einer vereinfachten Namensänderung für die trans* und inter Personen an der Uni, noch bevor man die offizielle Namensänderung durchgeführt hat. Die Uni hatte das in einem sehr begrenzten Rahmen schon zugelassen. Man musste zum Beispiel nach einem Jahr nachweisen, dass man die Namens- und Personenstandsänderung gemäß des Transsexuellengesetzes eingeleitet hat, was einfach wahnsinnig teuer und ein krasses Verfahren ist, was im Übrigen in vielen Teilen vom Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt wurde. Es war an der Uni bislang trotzdem nicht möglich, dass zum Beispiel der selbstgewählte Name und die Identität auf den Zeugnisdokumenten erscheint. Darmstadt macht das zum Beispiel schon seit langem so, und es gab sogar schon Rechtsgutachten an anderen Unis, zum Beispiel der Humboldt-Uni in Berlin, die bescheinigen, dass die Uni das im Rahmen der Freiheit der Lehre machen kann. Das ist also eine politisch motivierte, eigene Entscheidung der jeweiligen Uni. Es hat jetzt sehr lange gedauert, auch weil die Goethe Uni nochmal ein eigenes Rechtsgutachten in Auftrag geben hatte. Da ist man dann sogar zu dem Ergebnis gekommen, dass es nicht nur wünschenswert, sondern auch die Pflicht der Hochschule ist, jeder einzelnen studierenden Person die Möglichkeit zur persönlichen Freiheit und individuellen Entfaltung zu geben. Und dazu gehört eben auch der Name und der Personenstand. Das gilt auch schon, es gibt bereits ein neues Dokument dazu, und man kann das einfach mit dem dgti-Ausweis beantragen.

Was ist das für ein Ausweis?

Rosa: Das ist der Ausweis von der Deutschen Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität dgti, dort kann man sich, wenn die offizielle Namens- und Personenstandsänderung vom Staat noch nicht erfolgt ist, eine Art Zusatzausweis zum Personalausweis ausstellen lassen, eine Art Übergangslösung. Dann hast du diesen Ausweis, mit Foto und einer Referenznummer zu deiner Personalausweisnummer, und damit kann man jetzt an der Hochschule den Namen ändern. Der alte Name wird dann gelöscht, damit auf den Zeugnisdokumenten der selbst gewählte Name erscheint. Das hat uns sehr gefreut. Es war ein langer Prozess, aber es hat geklappt …

Gönni: Das war auch eine der Kernforderungen, mit der wir zur Wahl angetreten sind. Wir haben ein Jahr gebraucht, bis wir den Uni-Präsidenten am Tisch hatten. Dann haben wir die Zusage bekommen, dass in einem halben Jahr das Ergebnis des Rechtsgutachtens kommt. Und wir hätten nicht gedacht, dass es tatsächlich durchgeht. Aber vielleicht hat das auch ein bisschen an unserem Wahlerfolg zu tun. Dass wir das angestoßen haben und unsere Forderung jetzt so reibungslos durchsetzen konnten, macht uns natürlich froh. Wir sind ja nicht im AStA sondern kommen aus der Opposition.