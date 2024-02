Interview mit Kai Klose

× Erweitern Foto: bjö KaiKlose_CSDFM Kai Klose, 2021 beim CSD Frankfurt

Von Oktober 2017 bis Mitte Januar 2024 war der grüne Politiker Kai Klose als Hessischer Sozial- und Integrationsminister auch für Hessens LSBTIQ*-Politik zuständig. Bereits Ende 2022 kündigte er seinen Rückzug aus der Politik an. Im Interview blickt Kai Klose zurück auf die Arbeit der vergangenen Jahre.

Wie überraschend kam für Dich die Entscheidung, dass die schwarz-grüne Koalition in Hessen doch nicht weiterregieren wird?

Das Ergebnis der Wahl vom 8. Oktober hat die CDU gestärkt und ihr ermöglicht, die erfolgreiche, beliebte und krisenfeste Koalition mit den GRÜNEN fortzusetzen oder einen anderen Weg zu gehen. Sie hat sich entschieden. Mit zunehmender Sondierungszeit haben sich die Anzeichen dafür verdichtet: Wer braucht schon fünf Wochen, um dem bisherigen Partner zu sagen: „Du, lass uns weitermachen!“?

Unter Deiner Regie hat sich der Hessische Aktionsplan für Akzeptanz und Vielfalt enorm weiterentwickelt, insbesondere wurden auch die finanziellen Mittel für queere Projekte aufgestockt. Was war Dir unter den vielen positiven Entwicklungen für die queere Community während Deiner Amtszeit besonders wichtig?

Mir war besonders wichtig, über die Beteiligungsprozesse und die Förderung durch den APAV mit den Fachstellen und den regionalen LSBT*IQ-Netzwerken nachhaltige Strukturen zu schaffen. Das umfasst die gesamte Lebensspanne – Beratung für Eltern von inter* Kindern schon vor und direkt nach der Geburt, Regenbogenfamilien in den Kitas, tin*Kids und Jugendliche in den Schulen und in der Jugendarbeit, Diskriminierung am Arbeitsplatz, in Behörden und im Medizinsystem, in der Behindertenhilfe, der Pflege und schließlich auch in der Altenhilfe. In allen diesen Bereichen suchen die Regelstrukturen, auch der sozialen Träger, inzwischen Unterstützung. Wir haben dazu beigetragen, die konkrete Lebenssituation von LSBT*IQ in Hessen –insbesondere im ländlichen Raum – zu verbessern. Es geht hier um Menschenrechte und eine wichtige Facette gesellschaftlicher Vielfalt, die wie andere intersektionale Fragen auch mitgedacht werden muss, damit niemand von der gesellschaftlichen Teilhabe ausgeschlossen wird. Mit den LSBT*IQ-Netzwerken und den Fachstellen haben wir aber auch den fachlichen Diskurs in der Community auf ein anderes Niveau gehoben. Es findet sehr viel Zusammenarbeit statt, die Angebote verweisen aufeinander, das ist – dank der Expertise, die aus der Community kommt – eine herausragende Grundlage für die nächsten Jahre! Außerdem sollte Verwaltung die gesellschaftliche Vielfalt, die sie gestaltet, so gut es geht abbilden – vor allem aber verstehen, damit sie kompetent in einer demokratischen Vielfaltsgesellschaft agieren kann. In dieser Legislatur sind zwei Mitarbeitendennetzwerke entstanden: ein Landesnetzwerk für queere Beschäftigte sowie ein Landesnetzwerk für BIPoC-Beschäftigte. Ich hoffe sehr, dass sie auch künftig die Rückendeckung der Landesregierung erhalten. Wir dürfen nie vergessen, dass dieser demokratische Fortschritt hart erkämpft wurde und keine Selbstverständlichkeit ist. Schauen wir in andere Staaten sehen wir, dass gerade die queere Community stets an vorderster Linie betroffen ist: Populisten und Autokraten wähnen sich mit diesem Thema politisch auf der Überholspur in die Mitte der Gesellschaft und leider haben sie damit oft Recht. Zu vielen wird (zu) spät klar, dass Antidiskriminierungspolitik Menschenrechtspolitik ist, weil es um die Rechte jeder*jedes Einzelnen und am Ende auch um sie selbst geht. Statt wieder in ein „Wir, die Mehrheit“ und „Ihr, die Minderheit“ zurückzufallen, ist die Aufgabe, Gesellschaft als Ganzes zu denken.

Inwiefern ist das Budget für queere Projekte auch nach Beendigung Deiner Amtszeit gesichert?

Für 2024 besteht über den Doppelhaushalt 2023/24 zunächst Fördersicherheit, die Bewilligungen sind ausgesprochen. Der Doppelhaushalt umfasst insgesamt 2,35 Mio. Euro, gestartet sind wir 2015 mit 150.000 Euro. Grundsätzlich bewegt sich das alles im Bereich der sogenannten freiwilligen sozialen Leistungen. Die Landesregierung ist also nicht aufgrund eines Gesetzes verpflichtet, Mittel für diesen Bereich einzusetzen oder in dieser Höhe zu erhalten. Wie es ab 2025 weitergeht, wird Sache des neuen Landtags und seiner Prioritätensetzung sein – die Community wird ihre Sicht der Dinge sicher weiterhin deutlich vortragen.

Wo siehst Du weiterhin noch queer-politischen Handlungsbedarf in Hessen? Der neue Koalitionsvertrag der schwarz-roten Regierung zeigt sich bei Weitem nicht so regenbogenfarben wie man das in Hessen gewohnt war …

Einige der für das Politikfeld wichtigen Fragestellungen werden auf Bundesebene entschieden. Wir haben in den vergangenen Jahren in Hessen wirklich beachtliche Fortschritte zum Beispiel im Bereich der Geflüchtetenarbeit zusammen mit den Rainbow Refugees erzielt, die durch die neue asylpolitische Linie auf Bundes- und EU-Ebene konterkariert werden. Ob Hessen angesichts der wachsenden Zahl von Queers, die weltweit vor staatliche Repression und Verfolgung flüchten, noch gute Angebote machen kann, wird sich zeigen müssen. Wir haben einen wissenschaftlichen Fachbeirat zum „Aktionsplan für Akzeptanz und Vielfalt“ mit Community-Beteiligung etabliert und es wird eine wissenschaftliche Evaluation durchgeführt, Die Arbeit der Runden Tische zum Aktionsplan ist das wichtigste Fundament der Kooperation. Diese Möglichkeiten muss die Community in den kommenden Jahren verstärkt nutzen, um unüberhörbar zu sein. Die Vereine machen vor Ort wichtige Arbeit, aber es reicht auch angesichts des Erstarkens der Rechten nicht mehr aus, „nur“ vor Ort aktiv zu sein. Hessen braucht eine unüberhörbare landesweite queere Stimme.

Bereits 2022 hast du deinen Rückzug aus der Politik angekündigt; was waren die Beweggründe – und was macht Kai Klose in Zukunft?

Alles hat seine Zeit. Meine politische Sozialisation bleibt eng mit der Menschenrechts- und Antidiskriminierungspolitik verbunden. Nach 20 Jahren hauptberuflicher Politik ist jetzt die Zeit für mehr Selbstbestimmtheit.