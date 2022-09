Ist der Traum vom Eigenheim jetzt ausgeträumt?

× Erweitern Foto: Hoesch & Partner

Viele stellt der Wunsch nach einer eigenen zentralen Stadtwohnung oder dem Häuschen im Grünen aufgrund der aktuellen Lage vor eine Herausforderung: Kostete die Realisierung bisher monatlich 350 Euro je 100.000 Euro Darlehen, um den Kredit „vernünftig“ zurück zu zahlen, so liegen wir heute schon bei fast 500 Euro im Monat. Das sorgt nicht nur bei Familien, ob queer oder nicht, für große Planungsunsicherheit.

Vielen bleibt der Zugang zu bezahlbaren Krediten mittlerweile verwehrt. Ist der Traum damit ausgeträumt? Nicht unbedingt, denn es gibt Finanzierungszugänge, die über die klassische Hausbank hinausgehen. Eric Jung, Immobilienexperte beim Frankfurter Versicherungsmakler Hoesch & Partner, weiß: „Immer mehr Kundinnen und Kunden nehmen unseren Baufinanzierungsservice in Anspruch. Dazu gehört, sich mit den Details der Traumimmobilie und den jeweiligen Anforderungen der Kreditnehmer auseinanderzusetzen. Wir prüfen und vergleichen die in Frage kommenden Finanzierungen und bieten zudem mehr als jede Bank: Zugang zu über 400 potenziellen Kreditgebern, und zwar auch solchen, die Kredite nicht direkt an Endkunden vergeben. Wir beraten unsere Kundschaft zu den Optionen und wickeln alles komplett ab. Wir checken außerdem die Immobilie und geben unseren Kunden wertvolle Informationen, wie eine realistische Preiseinschätzung mit an die Hand, und liefern damit eine gute Verhandlungsgrundlage.“

Umso wichtiger: Ein Berater, der die Wünsche der Kunden kennt und individuelle Lösungen aufzeigt! Wir empfehlen: Egal ob Singlehaushalt oder Familie – die Investition in einen persönlichen Berater ist die halbe Miete.

Hoesch & Partner, Bockenheimer Landstr. 20, Frankfurt, www.hoesch-partner.de