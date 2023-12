Jail’s: Fetisch-Feuerwerk

× Erweitern Foto: Christian Buehner, unspalsh.com Jails-1

Die Fetischbar im MS Connexion Komplex ist weit über die Grenzen Mannheims bekannt, lädt von donnerstags bis sonntags regelmäßig zu verschiedenen Motto-Events und hat mit MODE in diesem Jahr sogar eine eigene Fetisch-Party für Männer* ins Rennen geschickt. An Silvester lautet das Motto schlicht und einfach „Silvester Knallen“ und verspricht entsprechend deftigen Spaß. Für alle Events gilt: … und danach in die Galileo Sauna zum Entspannen.

31.12., Jail’s, Angelstr. 33, Mannheim, 20 Uhr, jails-mannheim.de