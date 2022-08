Jails: Fetisch-Treiben am CSD-Wochenende

Sie ist eine der am längsten bestehenden und größten Spielwiesen Süddeutschlands: die Fetischbar Jails. Regelmäßige Mottopartys sorgen dafür, dass für alle Vorlieben etwas dabei ist: Golden Shower, Bondage und SM, der monatliche Fickstutenmarkt oder die Naked Partys am Sonntag sind beliebt.

Das lange Wochenende zum CSD Rhein-Neckar startet im Jail’s bereits am Donnerstag mit „Afterwork Fun“, freitags kommen Puppies und Owner beim „Puppy Park“ zum Spielen, am CSD-Samstag gibt’s Gaywerk-Fetischtreiben und am Sonntag fallen bei „Naked“ alle Hüllen. Tipp am 26.8.: „PAWS – Bears and Friends“ inklusive einer Schaum-Area.