Jawbreaker Lipsync-Battle

Foto: Jawbreaker Ripley Myers

Bereits die Premiere des neuesten Drag-Battle-Formats „Jawbreaker“ im September vergangen Jahres schlug ein wie eine Bombe – beim Publikum wie bei den Queens auf der Bühne. Im März gibt’s eine Neuauflage des Lipsync-Wettbewerbs.

Giselle Hipps Giselle Tipps gewann das ersten Jawbreaker

16 Queens aus ganz Deutschland kommen erneut zusammen, um sich zwei Tage auf der Bühne des Moxy Frankfurt East in der Disziplin des Lipsync zu messen. Im 1:1 K.O.-System treten sie in der Vorrunde gegeneinander an, die Siegreichen kommen am Folgeabend für Viertel-, Halb- und Finale erneut zusammen. Trickreich: nicht nur die jeweiligen Gegner*innen werden per Los bestimmt, auch die zu performenden Songs werden kurz vor der Show ausgelost.

Eine hochkarätig besetzte Jury mit Bahar Kizil (ex-„Monrose“), Die Ludy (DSDS), Dragqueen Kelly Heelton und Giselle Hipps, Gewinnerin des ersten Jawbreakers, wacht über den korrekten Ablauf der Show. Natürlich kann auch das Publikum abstimmen – live vor Ort oder Online als Video-Stream-Gast. Durch den Abend führt das Moderator*innen-Paar Julia Wendel (Radio 100,5) und Ripley Myers.

Wer nach dem Finale am 26. noch weiterfeiernd will, schaut am besten bei der Milk’n’Cream After-Show-Party im Orange Peel rein.

25. und 26.3., Moxy Frankfurt East, Hanauer Landstr. 162, Frankfurt, 20 Uhr, http://www.jawbreaker.org