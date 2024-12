Jekyll & Hyde: Das Gute und das Böse

× Erweitern Foto: Martin Sigmund JekyllHyde-1

Mal rockig, mal romantisch, mal sexy wie Moulin Rouge: Frank Wildhorns erfolgreiche Inszenierung des bekannten Musicals kommt in diesem Winter zurück ans Staatstheater Darmstadt. Wieder in der Doppelhauptrolle als Dr. Jekyll und Verbrecher Hyde zu sehen ist der einstige DSDS-Sieger Alexander Klaws.

Was treibt einen Menschen dazu, Böses zu tun? Und kann man das Gute im Menschen vom Bösen trennen? Mit dieser Frage setzt sich der Arzt Henry Jekyll auseinander – um genau zu sein, ist er von dieser Frage derart besessen, dass er Experimente am eigenen Ich wagt. Mittels eines selbstgebrauten Serums erschafft Jekyll sein böses Alter Ego und verwandelt sich in Dr. Hyde, mit einem Gegengift wird er wieder zum gutmütigen Henry Jekyll. Das Experiment gelingt zwar, allerdings verliert Jekyll mehr und mehr die Kontrolle über den bösen Hyde, der auch vor Mord nicht zurückschreckt. Eine Teufelsspirale beginnt …

Vorlage für das Musical „Jekyll & Hyde“ ist das Buch „Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde“, das der schottische Schriftsteller Robert Louis Stevenson Ende des 19. Jahrhunderts veröffentlichte. Vorbild für Stevensons Novelle war der wahre Fall eines schottischen Handwerkers, der ein Doppelleben führte: tagesüber tugendhaft, nachts ein Krimineller.

19.12., Hessisches Staatstheater, Georg-Büchner-Platz 1, Darmstadt, 19:30 Uhr, weitere Vorstellungen am 18., 19. und 31.1. 2025 sowie am 1. und 8.2. 2025, www.staatstheater-darmstadt.de