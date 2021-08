× Erweitern Foto: wommy.de Wommy Wonder

Durchatmen mit Frl. Wommy Wonder: Nach den langen Monaten in Corona-Pause freut sich das Stuttgarter Kabarett-Wunder mindestens so sehr über neue Auftritte wie sein Publikum.

„ Vor leeren Räumen gegen die Wand und in die Kamera hinein oder in Autokinos vor Scheiben zu spielen, ist kein Ersatz für Live-Unterhaltung“, weiß das Fräulein und verspricht einen Abend mit Songs, Satire und hintersinniger Komik, in dem Corona lediglich in homöopathischen Dosen und satirisch überhöht Thema sein wird – wer Wommy kennt, weiß um ihre kunstfertige Wortwahl, wer nicht, sollte sie schleunigst kennen lernen! „Mein Wahlspruch war schon immer ‚Lachen ist die letzte Waffe, die uns bleibt, wenn wir alles andere zum Heulen finden`. Dem bleibe ich weiterhin treu“, meint Wommy. Dann mal freigelacht!

Ab 29.7., „Jetzt aber … die Sommershow“ im Theater der Altstadt, Rotebühlstr. 89, Stuttgart, Infos und Tickets über www.wommy.de

