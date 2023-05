× Erweitern Foto: Gitta Hilb Impression vom CSD Limburg 2022

Die CSD-Saison 2023 wird im GAB-Land in Limburg eröffnet: Am 13. Mai steigt dort der zweite CSD der Domstadt unter dem spielerischen Motto „Jetzt LimBUNT!“; LimBUNT ist gleichzeitig der Name des im September 2022 frisch gegründeten Vereins, der neben der Organisation des CSD in Limburg Räume für queere Menschen schaffen möchte.

Spielerisch ist auch ein bisschen das Credo des diesjährigen CSD: Sichtbarkeit und queer positivity stehen als Leitmotiv über dem Communitytag. „Wir möchten die positive Selbst- und Außenwahrnehmung von Personen, die zum Beispiel inter*, trans*, asexuell, bisexuell oder homosexuell sind, ganz besonders stärken“, so die Vorsitzende Maria Sivers. Sichtbarkeit bringt vor allem die Demo, die um 13 Uhr am Bahnhof startet. Ein Zwischenstopp mit Kundgebung findet vor dem Limburger Dom statt, bevor der Zug weiter Richtung Europaplatz fährt, läuft und tanzt.

Das Straßenfest startet um 14 Uhr auf dem Serenadenhof. Das Bühnenprogramm wird von Kelly Heelton moderiert, neben Musik (unter anderem von Evou und der Band 4-Zimmer-Küche-Bad) und anderen Kultur-Acts kommen auch viele verschiedene Redner*innen aus der Community zu Wort, die die Themen Akzeptanz und Gleichstellung immer wieder ins Bewusstsein rücken. Queere Vereine, Initiativen und Organisationen stellen sich in der Limburger Fußgängerzone vor. „Auch in diesem Jahr wollen wir Limburg wieder in Regenbogenfarben tauchen und mit vielen queeren Personen und Allies ein Statement für eine offene Gesellschaft im Limburg und Umgebung setzen“, ergänzt der LimBUNT-Vorsitzende Robert Kleinmichel.

13.5., CSD Limburg, Demostart am Hauptbahnhof, 13 Uhr, Straßenfest auf dem Serenadenhof ab 14 Uhr, www.limbunt.de

Der Verein LimBUNT lädt an jedem 18. des Monats um 18 Uhr im Paulaner zum Queeren Stammtisch, am ersten Freitag jeden Monats trifft sich die Jugendgruppe PRISMA in der Kulturwerkstatt.