Jive Baby Jive!

Die Tanzabteilung des FVV bietet im März einen besonders schwungvollen Workshop: Jive und Foxtrott stehen auf dem Plan von Abteilungsleiter Stefan.

Der lateinamerikanische Jive hat seine Ursprünge zum einen im heute wieder beliebten Swing mit Tänzen wie Lindy Hop, aber auch der spätere Boogie Woogie oder Rock’n’Roll sind Einflüsse des Jive. Foxtrott ist ein heute weltweit beliebter Gesellschaftstanz. Im Gegensatz zu seinen Schwestertänzen Slowfox und Quickstep ist er relativ einfach.

Der Workshop läuft über vier Abende, jeweils montags um 20:30 Uhr in der IGS Süd in Sachsenhausen. Los geht’s am 7. März, Anmeldeschluss ist der 5. März, falls nicht alle Plätze schon vergeben sind. Das Tolle an den FVV-Workshops: Man muss für die Teilnahme kein FVV-Mitglied sein und kann auch als Einzeltänzer*in dabei sein; ein*e geeignete*r Tanzpartner*in findet sich immer.