Der Frankfurter Entertainer Jo van Nelsen lädt in den kommenden Wochen zu ausgewählten Online-Lesungen – gesendet aus einen professionellen Studio; los geht’s am 2.5.

Los geht’s am 2.5. mit einem 50-minütigen Ausschnitt aus seiner Grammophonlesung des ersten Auto-Reiseberichts „Eine empfindsame Reise im Automobil“ von Otto Julius Bierbaum aus dem Jahr 1903. Das Tolle an van Nelsens Grammophonlesungen: Sie werden von Original-Musik der damaligen Zeit begleitet.

Ebenfalls angenehm: Die Lesung wird aus einem professionellen Studio, dass das Veranstaltungsbüro Hanau in Zusammenarbeit mit dem Comoedienhaus Wilhelmsbad eingerichtet hat, gesendet; das garantiert eine gute Sound- und Bildqualität!

Die Online-Lesung kann mit Spenden unterstützt werden, die unter allen Beteiligten aufgeteilt werden.

2.5., 19 Uhr, zu sehen über www.hanaudaheim.de oder den YouTube- und Facebook-Kanälen von „Hanau erleben“

Am 4.5. ist Jo van Nelsen bei Radio Sub, Frankfurts queerer wöchentlicher Radiosendung auf Radio X, in einem Telefoninterview zu hören; der gut 45-minütige Beitrag „Homosexualität auf Schallplatten der Jahre 1900 – 1933“ bringt Musik und Infos von Interpretinnen und Interpreten wie Claire Walldoff, Otto Reutter oder Paul O’Montis.

4.5., 20 Uhr, Radio X, 91,8 MHz, im Livestream und in der Mediathek radio x+7; Wiederholung der Sendung am 5.5. um 11 Uhr