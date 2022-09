Jo van Nelsen: Bubikopf

× Erweitern Foto: Katrin Schander / fotowerkstatt-schander.de JoVanNelsen-Schellack Jo van Nelsen: Lesung mit Schellackplatten und Grammophon

Mit gleich zwei Grammophonlesungen ist Entertainer Jo van Nelsen im Oktober zu sehen und zu hören. Am 4. Oktober stellt er in „Bubikopf & Bleistift“ Autorinnen der Weimarer Republik vor: Vicki Baum, Mascha Kaleko, Gabriele Tergit, Dinah Nelken oder Irmgard Keun, die 2022 im Mittelpunkt der Reihe „Frankfurt liest ein Buch“ steht.

Sie alle waren engagierte Autorinnen und Vorbilder weiblicher Emanzipation. Ihre Texte wurden als literarischer Aufbruch in Stil und Form wahrgenommen. In „Bubikopf & Bleistift“ stellt van Nelsen Texte vor, in denen die Frau der 20er Jahre thematisiert wird. Untermalt wird das Ganze mit Liedern zeitgenössischer Interpretinnen: Claire Waldorff, Isa Vermehren, Renate Müller, Josefine Baker oder Helen Kaye.

Am 25. Oktober widmet sich Jo van Nelsen einem der unheimlichsten Kapitel der deutschen Unterhaltungskultur: Kabarett im KZ.

4.10., „Bubikopf & Bleistift“, Romanfabrik, Hanauer Landstr. 186, Frankfurt, 20 Uhr,

25.10., Kabarett im KZ“, Neues Theater Höchst, Emmerich-Josef-Str. 46, Frankfurt, 20 Uhr, www.jovannelsen.de