× Erweitern Foto: Christopher Rückert, www.chrisphoto.de Jo van Nelsen

Die Doppelmoral des nachkriegsdeutschen Wirtschaftswunders zeigten Autoren wie Georg Kreisler, Friedrich Hollaender und Erich Kästner in ihren Chansons auf; einem Genre, das in den ersten Jahren der jungen Bundesrepublik auch erotisch aufgeladen wurde durch die Legenden, die sich um Leben und Tod der Frankfurter Edel-Prostituierte Rosemarie Nitribitt rankten. 1959 veröffentlichte Erich Kuby seinen Roman „Rosemarie – Des deutschen Wunders liebstes Kind“ auf Basis seiner Mitarbeit am Streifen „Das Mädchen Rosemarie“.

Jo van Nelsen und stellt sie in einen sinnigen Dialog mit Kabarettchansons der 50er Jahre – eine spannende und vor allem unterhaltsame Begegnung, und zugleich eine tolle Gelegenheit, Kubys gerade neuveröffentlichten Roman (wieder) zu entdecken.

26.10., Holzhausenschlösschen, Justinianstr. 5, Frankfurt, 19:30 Uhr,

27.10., Romanfabrik, Hanauer Landstr. 186, Frankfurt, 20 Uhr,

29.10., Bürgerhaus Kelkheim-Fischbach, Rathausplatz 3, 65779 Kelkheim, 20 Uhr, www.frankfurter-buergerstiftung.de, www.jovannselsen.de