Jo van Nelsens Hose …

Heute Abend nicht. Aber vielleicht morgen, in der Silvesternacht? Sicherheitshalber lädt Jo van Nelsen daher schon am Vor-Silvesterabend zum gemeinsamen Feiern mit seinem Programm „Solang nicht die Hose am Kronleuchter hängt“ mit Songs, Schlagern, Chansons und Kabarett der 20er Jahre, von Claire Waldoff und Willy Rosen über Friedrich Hollaender, Mischa Spolansky bis Rudolf Nelson, Neben „Was macht der Maier am Himalaya?“ oder „Ich steh’ mit Ruth gut“ werden auch ernste Töne angeschlagen, wie die Texte des Kabarett-Autoren Kurt Tucholsky, der mit „Europa“ schon damals einen kritischen Text zu Nationalismus und Fremdenfeindlichkeit verfasst hat, der an Aktualität leider nichts verloren hat. Hoch die Tassen!

30.12., Die Käs, Waldschmidtstr. 19, Frankfurt, 20 Uhr, www.diekaes.de, www.jovannelsen.de