Jo van Nelsens Hose hängt am Kronleuchter

Und warum tut sie das? Weil der Chansonnier und Entertainer in seiner Show „Solang nicht die Hose am Kronleuchter hängt“ die Musik der Weimarer Republik feiert.

Ob sich in den Texten von Claire Walldoff, Trude Hesterberg oder Willy Rosen Parallelen zur heutigen Zeit, also in etwa genau 100 Jahre später, ergeben, kann man beim virtuosen Abend mit den witzigsten, frivolsten und absurdesten Schlagern und Chansons der Jahre 1919 bis 1933 selbst herausfinden. Am Klavier wird Jo van Nelsen von Bernd Schmidt begleitet, das Konzert findet im Rahmen des Open-Air-Festivals „Luft & Liebe“ auf den Terrassen des Bürgerhauses Dreieich statt. Willkommen beim Tanz auf dem Vulkan!

26.8., Bürgerhaus Dreieich, Fichtestr. 50, Dreieich, 20 Uhr, www.jovannelsen.de