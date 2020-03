× Erweitern Joshua Whitehead Two-spirit und queer: Autor Joshua Whitehead

Eine echte Offenbarung ist der erste Roman des kanadischen Autoren Joshua Whitehead: „Jonny Appleseed“ lautet der Titel und der Name des Protagonisten, der, wie der Autor auch, Angehöriger der Oji-Cree ist, einem indigenen Volkstamm aus Kanada.

Foto: Albino Verlag Johnny Appleseeded

Jonny ist ein „two-spirit“ – die volkseigene Bezeichnung für das, was man in westlichen Kulturen queer nennen würde. Er hat sein Reservat verlassen und verdient seinen Lebensunterhalt als Sexarbeiter. Das Leben in der Großstadt bedeutet für Jonny Freiheit, doch bleibt er stets tief in seinen Traditionen dank viel Alltags-Spiritualität verwurzelt. Und das macht den Text so spannend: Man bekommt eine völlig neue Definition von Queerness, die obendrein einer Tradition entspringt und schon sehr alt ist.

Auch der unorthodoxe Umgang mit Sexualität und Gendergenzen fasziniert: „Sex stellt verrückte Sachen mit Menschen an – es ist wie ein Blackout oder wie Autopilot. Der Körper weiß, was er will, und er nimmt es sich. (...) Wer diesen Trieb manipulieren kann, kann eine Person kontrollieren“, heißt es gleich am Anfang des Romans. Autor Joshua Whitehead forscht über indigene Literatur. Seine bisher veröffentlichen Bücher – ein Gedichtband und der vorliegende Roman – wurden begeistert aufgenommen.

Joshua Whitehead „Jonny Appleseed“ ist bei Albino erschienen, www.albino-verlag.de