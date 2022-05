Jubilieret! Geburtstagskind Lovepop Stuttgart

× Erweitern Foto: lovepop.info Lovepop Martin Rapp & Femcat

Die Lovepop-Stuttgart feiert im Mai ihren 14. Geburtstag. Nach Partys in Hamburg und Augsburg kam das queere Partyvergnügen 2008 endlich auch nach Stuttgart und sorgte mit seiner Mixed-Music-Playlist und der dazu passenden, diversen „queer, straight, whatever“-Policy für Furore. Und da in den letzten zwei Jahren der Lovepop-Geburtstag ausfallen musste, ist es nun an der Zeit, richtig auf den Putz zu klopfen.

Partymacher Dirk freut sich schon: In der Bar des White Noise sind DJane Käry und DJ Matthew Black das Geburtstags-Team, das mit Wildstyle Pop, Dance, Queer Classics und Black Sounds rocken wird. Auf dem Clubfloor des White Noise geht’s elektronischer zur Sache: Dort ziehen die Romantica-Macherin Femcat und der Lovepop-Resident Martin Rapp die Regler.

Für alle Gäste gibt’s außerdem Welcomedrinks bis Mitternacht, Sweets, Giveaways und eine ordentliche Jubel-Deko. Schon mal vormerken: Im Sommer geht die Lovepop wieder raus an die frische Luft und lädt vom 26. bis 28. August zu einem dreitägigen queren Festival auf Fridas Pier. Aber jetzt heißt es erstmal: Happy Birthday!

7.5., White Noise, Eberhardstr. 35, Stuttgart, 22 Uhr, www.lovepop.info