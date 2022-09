Judasengel – ein Frankfurter Roman

× Erweitern Foto: Rene Luedecke Photography

Der Autor H.T. Riethausen platziert seinen historischen Krimi „Judasengel“ in die schwule Szene Frankfurts nach dem zweiten Weltkrieg. Zwar kehrt in die in Trümmern liegende Stadt die Normalität langsam zurück, schwule Männer leiden aber weiterhin unter Diffamierung und Verfolgung, auch von staatlicher Seite, denn der §175, der homosexuelle Handlungen unter Strafe stellt, ist auch nach Beendigung des Naziregimes immer noch gültig.

Hasso Kronstein hat mit noch ganz anderen Schatten zu kämpfen: Er trauert um seinen gestorbenen Lebensgefährten. Doch schon bald wird Kronstein von der Gegenwart aufgeschreckt: Eine Serie von unerklärlichen Mordfällen erschüttert die Stadt, und selbst der gewiefte Kriminalsekretär Konrad Große tappt zunächst im Dunkeln. Als ihn ein entscheidender Hinweis zugespielt wird, kann Große das Ermittlungspuzzle zu einem erschütternden Gesamtbild zusammenbauen.

H.T. Riethausen lässt seine an wahre Ereignisse angelehnte Story in der Zeit der sogenannten „Frankfurter Prozesse“ spielen; ein dunkles Kapitel der Stadtgeschichte, in dem Justizbehörden und die Polizei eine regelrechte Jagd auf Schwule verfolgten. Die Büchergilde Buchhandlung & Galerie lädt zu einer besonderen Lesung: Ein etwa zweistündiger Spaziergang durch Frankfurt, der zu wichtigen Schauplätzen des Romans zwischen Taunusanlage und Amtsgericht führt; an fünf Stellen liest der Autor Auszüge seines Buchs. Der Roman ist im Verlag „anderslieben“ erschienen.

1.10., Treff Willy-Brandt-Platz am Euro-Zeichen, Frankfurt, 17 Uhr, Anmeldung über Büchergilde Buchhandlung & Galerie, An der Staufenmauer 9, Frankfurt, buechergilde-frankfurt.buchhandlung.de