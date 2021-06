× Erweitern Foto: Jugendkirche KANA Jugendkirche KANA Eric Tilch, Jugendbildungsreferent der Jugendkirche KANA

Die Wiesbadener Jugendkirche KANA veranstaltet nicht nur Gottesdienste und Events für Jugendliche, sie ist auch im Bereich LSBTIQ* aktiv: Am Runden Tisch LSBT*IQ der Stadt Wiesbaden sitzt KANA mit anderen Vertreter*innen der queeren Community, engagiert sich im Arbeitskreis Queeres Zentrum Wiesbaden und beim CSD Wiesbaden. Und nicht nur auf städtischer Ebene finden LSBTIQ* Belange Berücksichtigung – inzwischen hat sich im Bistum Limburg eine Arbeitsgruppe LSBTIQ* gegründet, die ebenfalls bistumsweite Veranstaltungen organisiert. Tut sich da was an der Basis der Katholischen Kirche? Es hängt alles an Personen, die an wichtigen Stellen im System stehen. Eric Tilch ist so ein Lichtblick: Er ist Jugendbildungsreferent und Jugendseelsorger der Jugendkirche KANA Wiesbaden. Ein Gespräch über Reform-Willen der Katholischen Basis auf der einen und erzkonservative Strukturen und Doppelmoral auf der anderen Seite.

Eric, erklär erstmal was die Jugendkirche KANA ist.

Foto: Jugendkirche KANA Jugendkirche KANA Eric Tilch und Christin Leichtfuß von der Jugendkirche KANA

Die Jugendkirche Kana wurde Anfang 2005 im Bistum Limburg gegründet als Ausdruck eines neuen Verständnisses von Jugendpastorat. Man hat damals im ganzen Bistum die Jugendarbeit umgekrempelt und drei Jugendkirchen und drei Fachstellen für Jugendarbeit geschaffen, mit dem Fokus, eine Schnittstelle zwischen jugendlichen Lebenswelten und Spiritualität zu schaffen.

Gleichzeitig wurden aber auch Fortbildungsangebote etabliert, wie schulnahe Jugendarbeit, das Begleiten von Schüler*innen im Findungsprozess, Teambildungsmaßnahmen, Gruppenleiter*innen- Ausbildungen und vieles mehr. Da ist schon ein sehr breites Angebot entstanden und trotzdem haben wir uns vor mittlerweile zweieinhalb Jahren auf einen weiteren neuen Prozess eingelassen. Wir waren ein komplett neues Team und wollten Jugendkirche neu denken. Daher haben wir uns gefragt: Was sind Themen, wo ist Kirche nicht präsent? Wo macht es Sinn, wo werden wir gebraucht und wo wollen wir hingehen? Und das führte zur Idee, in die queere Jugendarbeit zu gehen.

Sicherlich war meine persönliche Orientierung auch ein Grund dies zu tun, aber das Team der Jugendkirche hat mich sehr unterstützt und ich würde sagen den Ausschlag gegeben. Die queere Jugendarbeit ist mittlerweile ein fester Bestandteil und ein großes Arbeitsfeld, das sich immer mehr ausweitet. Nicht nur in der Jugendkirche Kana: Wir haben inzwischen einen Arbeitskreis queere Jugendarbeit im Bistum Limburg, in dem wir in Kooperation mit vielen anderen Einrichtungen Veranstaltungen planen und auch von der Bistumsleitung unterstützt werden.

Jugendkirche bedeutet, es ist eine Kirche mit Gottesdiensten und Veranstaltungen, die sich ausschließlich an Jugendliche richtet?

Ja, die Jugendkirche Kana ist in der Kirche Maria Hilf; es ist eine sogenannte Simultankirche. Das bedeutet, dass wir uns das mit der hiesigen Gemeinde im Ort teilen. Das ist natürlich manchmal etwas schwierig. Also, ich habe gerade eben noch mit unserem Hausmeister gesprochen. Da stand vom Wochenende noch ein bisschen Technik in der Kirche rum, und dann beschwert sich die Gemeinde eben. Das ist halt immer so eine Aushandlungssache.

Wir wollen sichtbar eine Jugendkirche sein. Wenn man bei uns reinkommt, soll man das auch sehen und erleben können. Uns ist es wichtig, wenn wir Veranstaltungen in der Kirche machen, dass wir nicht nur Gottesdienste feiern, sondern alles Mögliche dort machen. Zum Beispiel unsere Klassenteam-Tage, die inhaltlich überhaupt keinen Bezug zu den Themen Spiritualität oder Christsein haben. Die lassen wir trotzdem dort stattfindenden, weil wir Kirche anders ausdeuten wollen. Kirche als Raum erfahrbar machen, auch außerhalb des Gottesdienstes. Das ist unser Anliegen. Und unser Markenzeichen ist die Lichttechnik. Da haben wir einfach wahnsinnig tolle Ehrenamtliche, die aus dieser Kirche eine sichtbar lebendige Kirche machen. Das ist unser Rahmen, den wir frei gestalten können. Das ist das Tolle und dafür nutzen wir sie sehr gerne. Unsere Angebote richten sich an 14 bis 27-jährige aber eben auch alle, die einen etwas anderen Gottesdienst feiern wollen.

Ich wundere mich jetzt so ein bisschen: Du als schwuler Mann arbeitest in der Katholischen Kirche – dort ist Homosexualität doch ein Kündigungsgrund?

Ja, offiziell ist es das auch immer noch so, und das ist schwierig.

Ich komme aus einem kleinen Dorf im Westerwald, war dort Messdiener und Jugendsprecher, ganz klassisch katholisch sozialisiert. Ich habe mir bereits im spätpubertären Alter von 16, 17, 18 Gedanken gemacht, wie ich das zusammenkriegen soll. Die Institution war und ist mir persönlich sehr wichtig, sie hat mich sehr geprägt und ich wollte sie auch in meinem Leben halten, gleichzeitig hatte ich Angst, dass man mich dort fallen lässt. Aber ich hatte Glück und habe schon im Coming out eine unglaublich große Unterstützung erfahren, von den Ehrenamtlichen vor Ort, aber auch vom Pfarrer in meiner Heimatpfarrei. Ich weiß, dass das in anderen Bistümern ganz anders sein kann und dass es viele gibt, die da sehr negative Erfahrungen gemacht haben, aber da hatte ich wirklich Glück. Ich hatte Menschen um mich, die mich als ganzen Mensch gesehen und geschätzt haben.

Auf meinem weiteren Weg habe ich Sozialarbeit studiert, weil ich mich an die Theologie nicht rangetraut habe – wegen der fehlenden Berufsaussicht als homosexueller Mann in der Katholischen Kirche. Und habe dann trotzdem den Weg zurück in den Dienst der Kirche gefunden: Ich habe hier im Bistum mein Praxissemester gemacht, und die Menschen waren so offen, da war meine sexuelle Orientierung plötzlich überhaupt kein Thema mehr.

Ich habe dann vor einem dreiviertel Jahr doch noch angefangen, praktische Theologie zu studieren. Damit habe ich mich natürlich auf einen Weg eingelassen, der mich sehr viel enger an Kirche bindet. Als zukünftiger Seelsorger gilt für mich dann die Regel der Loyalität zur kirchlichen Grundordnung in noch engerem Maße als aktuell. Und da hatte ich natürlich meine Fragen, wie sieht das dann aus? Was ist, wenn ich eine Familie gründen will oder heiraten will? Denn – und das sei mal hier eingeschoben – alles, was man verschweigt oder im Privaten tut, ist in der Katholischen Kirche kein Problem. Sobald es offiziell wird, wird es häufig schwierig. Da hat die Katholische Kirche die sehr bekannte Doppelmoral.

Ich hatte wieder Glück: Es war ja bereits bekannt, dass ich homosexuell bin, weil ich ja die queere Jugendarbeit mit aufgebaut hatte. Ich habe Menschen getroffen, auch aus der Bistumsleitung, von denen ich erneut eine enorme Unterstützung bekommen habe. Zumindest im Bistum Limburg werden gerade einige Anstrengungen unternommen, die Grundordnung etwas zu verändern, so dass man auch als homosexuell lebender und liebender Mann im Dienst der Kirche stehen kann, so zumindest das Ziel der Reformer*innen. Und vielleicht abschließend: Es ist in der alltäglichen Arbeit, zumindest für mich, kein Problem. Das Einzige was problematisch ist, ist die Struktur. Die ist leider vorsintflutlich.