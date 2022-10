Julia Shaw: (Bi)sexualität entdecken

× Erweitern Foto: Boris Breuer

Wer hätte das gewusst: Bisexuell begehrende Menschen bilden die größte Gruppe innerhalb der Gruppe sexueller Minderheiten. Das weiß die Rechtspsychologin Dr. Julia Shaw, Forscherin am University College London.

Oft werden bisexuelle Menschen belächelt – heterosexuell wie homosexuell Liebende werfen ihnen häufig vor, sich nicht entscheiden zu wollen und stattdessen auf allen Hochzeiten zu tanzen. Oder schwingt in solchen Vorwürfen vielleicht auch ein bisschen Neid mit? Wie immer bei sexuellen Präferenzen ist auch Bisexualität keine Frage des Willens sondern der Lust.

Julia Shaw macht in ihrem neuen Buch „Vielfältige Liebe entdecken“ Bisexualität in Geschichte, Kultur und Wissenschaft sichtbar und erklärt anhand ihrer eigenen Identitätssuche, warum Bisexualität gesellschaftlich so wenig anerkannt ist. Daher stellt sie Fragen nach unserem Verständnis von Bisexualität, darüber, wie sexuelle Identität entsteht und wieso so schwierig ist, sich als bisexuell zu outen.

Im Anschluss an den Vortrag gibt es ein Gespräch mit Farangies Ghafoor, Immunbiologin und Journalistin beim Tagesspiegel. Mit dabei sind außerdem Danijel Cubelic vom Amt für Chancengleichheit und Em Brett von PLUS.

5.10., Deutsch-Amerikanisches Institut, Sofienstr. 12, Heidelberg, 20 Uhr, www.dai-heidelberg.de, www.drjuliashaw.de