„Jump Darling!“ in der Bar jeder Sicht

Die Bar jeder Sicht zeigt im Rahmen ihrer Mittwochskinoreihe noch einmal das sanfte Coming-of-Age-Drama „Jump Darling“:

Dragqueen Russel ist unzufrieden – mit sich, der Welt und seiner Arbeit als Dragqueen. Ein Freund zeigt wenig Verständnis für Russels Weltschmerz, und so beschließt Russel, seine rüstige Großmutter Margarete zu besuchen. Gesundheitlich angeschlagen weigert Margarte sich, in ein Pflegeheim zu ziehen – und so muss Russel sich nicht nur um sich, sondern vor allem um seine Oma kümmern.