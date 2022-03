× Erweitern Foto: CINEMIEN Jump, Darling

Russells Leben steckt in einer Sackgasse: Er ist unzufrieden und selbst die Arbeit als Dragqueen scheint ihn nicht mehr auszufüllen. Sein Freund zeigt wenig Empathie, und so beschließt Russell, seine Großmutter zu besuchen.

Die rüstige alte Margarete weigert sich in ein Pflegeheim zu gehen, obwohl es ihr gesundheitlich nicht gut geht und sich kaum noch um sich selbst kümmern kann. Und so muss Russell nicht nur nach sich selbst schauen, sondern sich auch um seine Großmutter kümmern. Die gemeinsame Zeit ist heilsam für beide. Ein Coming-of-Age-Drama, das Mut macht! Als Margarete ist Oscar-Preisträgerin Cloris Leachman in ihrer letzten Rolle zu sehen.

31.3. – 5.4., Mal seh’n Kino, Adlerflychtstr. 6, Frankfurt, 21:45 Uhr, www.malsehnkino.de