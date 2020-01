× Erweitern Foto: JUMP JUMP Logo

DJane trust.the.girl liebt die 80er und startet deswegen neben ihrer Indie-Pop-Reihe Atomic die neue Party „Jump!“ für eine Queer / Straight / Whatever Crowd mit 100 Prozent Mega Power Hits der 80er, der goldenen Ära des Pop – zum Mitsingen und Hände-in.die-Luft-schmeißen!

„Es wird eine krasse Zeitreise“, verspricht trust.the.girl und lädt zu einem lauten und bunten Partyabend. Als Co-DJ ist Biffy an den Decks. Die Party findet nur am 5. Freitag im Monat statt – also vier Mal in 2020!

31.1., Nachtleben, Kurt-Schumacher-Str. 45, Frankfurt, 23 Uhr, www.facebook.com/jump80sallnightlong/