Junge Kunst aus Frankfurt

× Erweitern Foto: bjö And This Is Us Die Künstler*innen mit Peter Gatzemeier (Vorstand Dr. Marschner Stiftung, oben) und Franziska Nori, Leiterin der Frankfurter Kunstvereins

Unter dem Titel „And This is Us“ hat der Frankfurter Kunstverein neun aufstrebende Künstler*innen aus dem Rhein-Main-Gebiet eingeladen, eigene Werke für den Kunstverein zu konzipieren.

Rund 180 Portfolios von Absolvent*innen der Städelschule und der HfG Offenbach hat Kunstvereinsleiterin Franziska Nori für die Ausstellung gesichtet – neun wurden nach persönlichen Gesprächen ausgewählt und haben neue Werke eigens für den Kunstverein produziert. Zwei fielen uns besonders auf:

Foto: I.Ratzinger Isabell Ratzinger Isabell Ratzinger

Vor dem Eingang wird man bereits vom ersten Werk begrüßt: Auf dem Straßenpflaster kann man die Worte „And This is the Rest“ lesen – die Buchstaben sind als Mosaik aus ausgespuckten Kaugummis auf den Boden geklebt.

Das ist Teil der Arbeit von Isabell Ratzinger, die an der HfG Offenbach studiert hat. Als auserwählte Künstlerin hatte sie für ihre Arbeit eine ganz eigene Idee: Was ist eigentlich mit den Künstler*innen, die nicht ausgewählt wurden?

Also hat Ratzinger Künstler*innen aus ihrem Netzwerk eingeladen und mit ihnen den Raum im ersten Stock des Kunstvereins bespielt. Gearbeitet wurde mit Spuckkügelchen aus zerkauten Kaugummipapierchen, die mit aus Sperrmüll selbstgebastelten „Schleuderwaffen“ an die Wand katapultiert wurden. Die Papierkügelchen bilden unter anderem Umrisse einer Menschengruppe an der Wand, der ganze Raum wirkt, als hätte hier eine Meute getobt – ein provokantes Kunstwerk, das auch die Mechanismen des Kunstbetriebs kritisch kommentieren soll.

Isabell Ratzinger gibt mit dem Titel ihrer Arbeit einen Hinweis: „And this is the Rest. Die Streber oder die Strolche“.

× Erweitern Foto: Norbert Miguletz, Frankfurter Kunstverein Isabell Ratzinger Isabell Ratzinger: „And This is the Rest. Die Streber und die Strölche“, 2021, Ausstellungsansicht Frankfurter Kunstverein 2021

Foto: Frankfurter Kunstverein Max Brück Max Brück in seinem Atelier beim Aufbau des Werkes Kreislauf, 2021

Im Erdgeschoss, im ehemaligen Café im Kunstverein, das ab sofort wieder als Ausstellungsfläche genutzt wird, hat Max Brück seine lautstark ratternde Installation „Kreislauf“ gebaut.

Der Künstler benutzt oft Baustoffe wie Beton, Holz oder Eisen, aber auch Reste industrieller Anlagen oder vergessene Alltagsgegenstände. Hier hat er Bauschutt des ehemaligen Frankfurter Technischen Rathauses verwendet, das bis zu seinem Abriss im Jahr 2010 unmittelbar gegenüber des Frankfurter Kunstvereins stand.

Anstelle des brutalistischen Betongebäudes findet man hier heute die „neue Altstadt“, die historische Gebäude imitiert. Aber was bleibt übrig, wenn die Stadt sich verändert, was prägt sie und wie verändert sich ihre Identität? Und was passiert mit den alten Rohstoffen?

Auch das Erinnern als „ein menschliches Grundbedürfnis“ thematisert Brück – einige der Bruchstücke hängen in Plastiktütchen geschweißt an der Wand und können als Souvenir mitgenommen werden.

Zusätzlich zu den neun „This is Us“-Künstler*innen hat der Frankfurter Kunstverein das Kollektiv Magma Maria eingeladen, das an den Schaufenstern im Erdgeschoss des Kunstvereins laufend wechselnde Kunstwerke verschiedener Künstler*innen ausstellt und zum Verkauf anbietet. Willkommen im Kunstbetrieb!

× Erweitern Foto: Norbert Miguletz, Frankfurter Kunstverein Max Brück Kreislauf Max Brück „Kreislauf“, 2021, Ausstellungsansicht Frankfurter Kunstverein 2021

2.6. – 5.9., Frankfurter Kunstverein, Markt 44, Frankfurt, www.fkv.de

Tipp: Zur Ausstellung „And This is Us“ werden regelmäßig Kurator*innenführungen angeboten; das hilft beim Entdecken der Werke.