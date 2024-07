Kammeroper: Sanatorio Express

× Erweitern Foto: Martin Pudenz „SanatorioExpress“

Ein Experiment wagt Rainer Pudenz und seine Kammeroper Frankfurt mit der diesjährigen Sommerproduktion: Mit „Sanatorio Express“ des preisgekrönten finnischen Komponisten und Jazz-Pianisten Iiro Rantala wird eine zeitgenössische komische Oper gegeben! „Die Oper ist entgegen dem, was man üblicherweise mit zeitgenössischer Oper verbindet, voller Humor und wunderbar hörbarer Musik“, heißt es dazu in der Ankündigung. Das Szenario ist ein skurriles Sanatorium, in dem ein heilender Scharlatan seine Geschäfte treibt; zu seinem Patientenstamm gehören eine übergewichtige Sopranistin, ein zwischen Leidenschaft und Apathie schwankender Tenor sowie einige Einkaufssüchtige und Eifersüchtige. Und wie es sich für die Kammeroper gehört, ist das Libretto natürlich auf deutsch übersetzt.

13.7., Premiere, Kammeroper Frankfurt, Musikpavillon im Palmengarten, Palmengartenstr. 11, Frankfurt, 19:30 Uhr, weitere Vorstellungen am 17., 19., 20., 24., 26., 27. und 31.7., www.kammeroper-frankfurt.de