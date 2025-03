Kandidaten* für Mr. Fetish Hessen 2025

× Erweitern Foto: overline.tv Noch ist Lorenz ist der amtierende Mr. Fetish Hessen

Im Juni lädt der Fetisch-Club in Rhein-Main FLC wieder zur Wahl des Vertreters* der hiesigen Fetisch-Szene – noch bis zum 30. April kann man sich bewerben.

Der Mr. Fetish Hessen ist der offizielle Vertreter* der Hessischen Fetisch-Szene und ist in dieser Funktion ein Jahr lang als Botschafter unterwegs. Der FLC hat vor zwei Jahren den Titel von „Mr. Leather Hessen“ in „Mr. Fetish Hessen“ ungetauft, um zu verdeutlichen, dass alle Fetisch-Vorlieben im FLC zu Hause sind – Leder, Sports- oder Rubberwear, Puppys, Furrys oder Skin-Mates, um nur einige Beispiel zu nennen.

Das Motto des noch amtierenden Mr. Fetish Hessen Lorenz lautete dementsprechend „Fetisch lässt uns zusammenwachsen“ – und das war durchaus doppeldeutig gemeint: „Mit ‚Fetisch lässt uns zusammen wachsen‘ meine ich Folgendes: Im Fetisch gibt’s so viele Bereiche, und wenn man Erfahrungen sammelt und herausfindet, was einem Spaß macht oder was man nicht mag, da wächst man einfach an sich selbst. Mir persönlich ging es so, dass ich dadurch unglaublich viel Selbstvertrauen gewonnen habe“, erklärte Lorenz im Interview mit GAB. „Die andere Bedeutung ‚Fetisch lässt uns zusammenwachsen‘, also zusammengeschrieben, da wollte ich dieses Community-Thema hervorheben, das ich selbst und auch bei einigen anderen erlebt habe, die ich an den FLC herangeführt habe: Man hat eine ganz, ganz tolle und vor allem tolerante und verständnisvolle Community. Mit dem FLC habe ich gelernt, dass Fetisch okay ist und dass es noch viele andere gibt, die so denken und so fühlen und diese Leidenschaft haben“.

× Erweitern Foto: MFH Lorenz Lorenz ist Mr. Fetish Hessen 2024

Noch bis zum 30. April können sich Kandidaten* für den Titel „Mr. Fetish Hessen 2025“ bewerben – werden es mehr als drei Bewerbungen, entscheidet das Los, wer in die Endrunde der Wahl kommt; die findet wie immer im Rahmen der FLC Leather Odyssey im Juni statt, dem jährlichen großen Fetisch-Treffen des FLC, zu dem Gäste aus ganz Deutschland in Frankfurt erwartet werden.

Lorenz ermutigt: „Fetisch ist euer Ding und ihr ‚fühlt‘ es im wahrsten Sinne des Wortes? Ihr habt Lust, ein Jahr lang auf zahlreichen Events die Fetischcommunity und den FLC zu vertreten und liebt es, mit vielen Menschen in Kontakt zu kommen? Ihr möchtet auch auf Menschen außerhalb der Community zugehen und sie für das Thema Fetisch und dessen Akzeptanz begeistern? Dann bewerbt euch unbedingt als mein Nachfolger. Es macht super viel Spaß und ist sooo wichtig für unsere Community“.

Mr. Fetish Hessen 2025, Bewerbungsfrist bis 30.4., alle Infos über www.flc-frankfurt.de/mfh/

13. – 15.6., Leather Odyssey des FLC mit Wahl zum Mr. Fetish Hessen 2025,

Offener Clubabend des FLC: 1. Mittwoch im Monat im Lucky’s, Große Friedberger Str. 26, ab 20 Uhr, www.flc-frankfurt.de