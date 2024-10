Karlsruhe queerKAstle eröffnet

× Erweitern Foto: Jörg Rieger Espindola queerKAstel-Opening-1

Nach zweieinhalb Jahren intensiver Arbeit des queerKAstle e.V., der schon zwei Jahre Communityarbeit mit der AIDS-Hilfe Karlsruhe und verschiedenen Karlsruher Gruppen und Initiativen vorausgingen, konnte Mitte Oktober endlich das queerKAstle eröffnet werden. Das Queere Zentrum Karlsruhe oder, wie das Team den Ort selbst bezeichnet, der „queere Begegnungsraum Karlsruhe“, wird nun Treff, Anlaufstelle und Nutzraum für queere Gruppen, Vereine und die gesamte Karlsruher Community.

Drei Räume stehen zur Verfügung, für Vernetzung, Workshops, Vorträge, Beratung, Selbsthilfe, Filmabende, Lesungen, Drag-Shows, Karaoke oder politische Arbeit. Der Hauptraum ist außerdem mit einer Theke ausgestattet, so dass queerKAstle zu den allgemeinen Öffnungszeiten auch als offener Community-Treff außerhalb von Gruppenterminen besucht werden kann. Die Räume des Zentrums wurden nach queeren Persönlichkeiten benannt – so heißt der Hauptraum wie die Stonewall-Aktivist*in Marsha P. Johnson, die anderen beiden Räume sind nach der Schriftstellerin und Aktivistin Audre Lorde sowie dem Sexualwissenschaftler Magnus Hirschfeld benannt.

× Erweitern Foto: Jörg Rieger Espindola queerKAstel-Opening-2

Im Frühjahr 2024 konnten die Räume in der Liebigstraße angemietet werden (die Stadt leistet dabei finanzielle Unterstützung), dann wurde umgebaut und renoviert – das meiste in Eigenleistung. „Die letzten Wochen waren hart und mit sehr viel Arbeit verbunden“, resümiert Alexandria Dritschler, Sprecherin des Vereins, bei der Eröffnungsfeier am 10. Oktober. „Ich freue mich nun auf all das, was die Community hier in Zukunft gemeinsam gestalten wird“.

× Erweitern Foto: Jörg Rieger Espindola queerKAstel-Opening-3

Zur Opening steuerten schon mal der Chor WEIBrations und die Queens Davina Lover, Galaxy Diamond und Hades of Drag ein buntes Programm bei. Michael Lauk, 1. Vorsitzender von queerKAstle e.V., begrüßte außerdem Staatssekretärin Dr. Ute Leidig als Schirmherrin und Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup.

Die regulären Öffnungszeiten des Zentrums werden derzeit noch erprobt; im Oktober war queerKAstle außerhalb der Gruppentreffen freitags und samstags für alle geöffnet.

queerKAstle, Liebigstr. 10 – 12, Karlsruhe, mehr Infos über queerkastle.de