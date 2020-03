Karma-Sutra: Jungle-Party

× Erweitern Foto: Max Ravier, pexels.com, gemeinfrei Karma Sutra

„Karma-Sutra“ nennt sich die Partyreihe, die in Saarbrücken in diesem Jahr viermal zum Tanz lädt; Auftakt ist am 7.3. mit dem Motto „Jungle“, was man gerne als Dresscode-Thema wählen kann – ist aber kein Muss!

An den Decks sorgen vier DJs auf zwei Floors mit Elektro und Hip Hop für Stimmung, und Lady Michel und ihre Freunde sind als Special-Guests dabei. Hinter der Party steckt übrigens Jenny aus der Einraum 2.0-Bar.

7.3., Studio 30, Mainzerstr. 30, Saarbrücken, 23 Uhr, www.facebook.com/karmaeventserie/