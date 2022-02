Karneval im Café Karussell

× Erweitern Foto: 5598375, pixabay.com, gemeinfrei

Karneval und Fasching findet man nur gut, wenn man mitmacht – „das ist wie beim Sex“, meint Michael Holy schmunzelnd.

Am Faschingsdienstag, dem 1. März, gibt’s auch gleich die passende Narretei auf der Café Karussell-Bühne: Dietmar Botzert und Hans-Peter Hoogen kommen verkleidet als Prinz und Bauer und präsentieren „Eimol Prinz zo sind“, eine musikalisch-poetische Reise durch die Geschichte des Karnevals. Gegeben werden Karnevalslieder (in voller Länge vorgetragen), Karnevalsgedichte und historische Informationen über den Karneval. Fantasievolle Verkleidungen sind auch im Publikum erwünscht, das Switchboard serviert dazu frische Kreppel und diverse Stöffsche. Natürlich kann jeder der möchte, selbst in die Bütt!

Auch der zweite Café Karussell-Termin beschäftigt sich mit Karneval, allerdings unter einem ungewöhnlichen Aspekt: „Karneval in Köln unter der Nazi-Herrschaft“; ein Vortrag erläutert, wie und ob die Kölner Karnevalisten die dunkle Zeit ohne (politische) Katerstimmung durchstanden haben.

1.und 15.3., Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, 14:30 Uhr, wegen begrenzter Platzzahl Anmeldungen über [email protected]