Foto: Hans Keller

Keine Angst, das Gemüse ruft nicht zur Attacke. „Karotte sticht“ ist vielmehr der Name eines lustigen wie lehrreichen Quartettspiels – ja, das gibt’s noch!

Wie beim Autoquartett – aber viel umweltfreundlicher – kann man sich hier mit 32 Gemüsesorten aus acht Kategorien mit den jeweiligen Nährwerten von Karotte, Brokkoli und Co. gegenseitig übertrumpfen. Was enthält mehr Vitamin C – Sauerkraut oder Schnittlauch? Was hat mehr Kalorien: Grünkohl oder Radieschen? Und wann ist eigentlich Saison für Rote Beete?

Das Quartettspiel ist das Weihnachtsprojekt des Frankfurter Fotografen Hans Keller und seiner Partnerin, der Ernährungsberaterin Annette Großer. Annette liefert die Infos, Hans die knackig-frischen und bunten Fotos. Fein!

Zu bestellen über www.wohlfuehlernaehrung.com, mehr Infos auch über blog.hanskeller.com