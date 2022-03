Katholisch und queer

× Erweitern Foto: Out in Church

Nach wie vor ist die katholische Kirche eine der queerfeindlichen Religionen, auch wenn an der Basis Veränderungen hin zu einem liberalen Umgang mit sexuellen und geschlechtlichen Orientierungen spürbar sind.

Die Kampagne „Out in Church“ machte das kürzlich auch in der breiten Öffentlichkeit sichtbar. Mirjam Gräve, Sprecherin des „Netzwerk katholischer Lesben“ und Teil von „Out in Church“, hat ein Buch über die Erfahrungen von queeren Christ*innen mit der katholischen Kirche geschrieben mit zum Teil erschütternden Geschichten. Im Anschluss an ihre Lesung führt Janboris Rätz ein Gespräch zum Thema.

3.4., Bar jeder Sicht, Hintere Bleiche 29, Mainz, 16:30 Uhr, um Reservierung wird gebeten: info@barjedersicht.de