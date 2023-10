Der dramatische Titel gehört zum Roman von Stefan S. Kassner – und der spielt in einer Universitätsklinik:

Tobias hat gerade eine Stelle als neuer Assistenzarzt angetreten – und fühlt sich unwohl. Das liegt nicht nur an seinem Kollegen Julian, der keine Gelegenheit auslässt, den Neuling Tobias fertigzumachen. Schon sein Medizinstudium hatte Tobias nur auf Wunsch seines Vaters absolviert. Ist die Arzt-Karriere überhaupt das Richtige? Alles ändert sich, als Tobias und Julian den ersten gemeinsamen Nachtdienst verbringen …

Stefan S. Kassner war selbst Arzt mit einer eigenen Praxis in Mannheim; seit Oktober vergangenen Jahres widmet er sich auf Mallorca ganz dem Schreiben.

In seinen Roman „Kein Platz für die Liebe“, der Fans von Grey’s Anatomy und Co. begeistern wird, sind natürlich die eigenen Erfahrungen als Assistenzarzt eingeflossen. Im Oktober liest Kassner aus seinem Roman in Mannheim.

6.10., Schatzkistl, Augustaanlage 4 – 8, Mannheim, 20 Uhr, www.schatzkistl.de