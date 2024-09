Kick La Luna auf dem Lohrberg

× Erweitern Foto: Wolfgang Schmidt „KickLaLuna“

Frankfurts Cityberg, auf halbem Weg nach Bad Vilbel gelegen, ist eines der beliebtesten Ausflugsziele der Frankfurter: Man glaubt gar nicht, wie viele SUVs nebeneinander auf einen schmalen Feldweg Platz finden (oder eben nicht). Etwas abseits des Trubels liegt das MainÄppelHaus, inmitten von Streuobstwiesen. Die Natur-Location hat sich in den vergangenen Jahren zu einem Lieblingsort der Female-World-Music-Band Kick La Luna entwickelt; und so findet auch in diesem Jahr dort wieder ein tolles Livekonzert statt, ganz im Zeichen vom 40-jährigen Bühnenjubiläum von Kicks-Gründerin Anne Breick; die Band konnte 2022 ebenfalls schon ihren stolzen 30. Geburtstag feiern. Gefühlvolle Soundarrangements mit treibendem Groove, jazzigen Einflüssen und geschmeidigem, mehrstimmigem Gesang.

Wenn alles klappt, kommt auch der Frankfurter Frauenchor DonnAcapella dazu; die Ladies feiern selbst in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen. Cool!

8.9., MainÄppelHaus, Klingenweg 90, Frankfurt, 15 – 17 Uhr, Eintritt frei, um Spenden wird gebeten, www.kicklaluna.com