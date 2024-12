Kick La Luna feiert Nicoletta

× Erweitern Foto: Wolfgang Schmidt KickLaLuna-Quartet

Bereits seit über 30 Jahren bringt die Frauen-Combo Kick La Luna ihren warmen World-Music-Sound, der mit sattem Groove und sanften Harmonie-Vocals garniert wird: melodische Jazz-Vibes, die über einen perkussiven Teppich tänzeln, der aus den Rhythmen der Welt wie Samba-, Tribal- und Funky-Styles gewoben ist.

Perkussionistin und Band-Gründerin Anne Breick feiert in diesem Jahr ihr 40. Bühnenjubiläum und hat sich in den vergangenen Monaten viele persönliche Highlight-Konzerte gegönnt – zum Abschluss natürlich nochmal ein Kicks-Konzert in Offenbach, wo die Band ausnahmsweise als Quartett auftritt und den Spieltermin am 6. Dezember zum Anlass nimmt, „Nicoletta“ zu feiern. Ho Ho Ho!

6.12., Rebell(i)sche Studiobühne, Bieberer Str. 145A, Offenbach, 19 Uhr, www.kicklaluna.com