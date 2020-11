Kick La Luna: Groove im Stream

× Erweitern Foto: Marion Cieplik Kick La Luna

Ein bisschen warme Sonnengrooves können alle gebrauchen – und diesmal nicht nur weil Winter ist!

Kick La Luna, das Frankfurter Groove-Ensemble, ist bekannt für ihren stimmungsvollen Ethno-Crossover-Sound. Am 22. Oktober gaben sie in voller XL-Besetzung mit allen fünf Bandmitgliedern ein Konzert in der Frankfurter Brotfabrik, das nun noch einmal für vier Tage im Netz zu sehen und hören sein wird – inklusive kleiner Interview-Sequenzen mit den fünf Ladies.

Grooven auf dem Sofa, träumen auf dem Flokatiteppich – beides geht hervorragend mit dem lässigen Sound der Kicks, der ganz elegant musikalische Brücken zwischen American und brasilianischem Funk, A cappella-Gesang und Gitarrenklängen, pulsierenden Rhythmen und entspanntem Bossa-Soul schlägt. Das sonnige Gemüt, der warme Sound - das steckt an und macht gute Laune!

27. – 30.11., Kick La Luna Live-Film, im Stream, mehr Infos über www.kicklaluna.com