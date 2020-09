Kick La Luna live auf dem Lohrberg

× Erweitern Foto: kicklaluna.com Kick La Luna

Mit einer sonnigem Melange aus Ethno Funk und Bossa Soul laden Kick La Luna auf den Lohrberg zu einem Live-Konzert unter freiem Himmel.

Seit 1992 ist die Kick-Kern-Crew, bestehend aus Elke Voltz, Uli Pfeifer und Anne Breick, am Start; live verstärkt sich die Combo gerne mit weiteren Musiker*innen und schickt ihr Publikum dann mit einem weltumspannenden Groove-Mix auf musikalische Reise – und sie haben auf ihren Tourneen selbst die Welt bereist.

Und das merkt man ihrer Musik an: Mit american und brasilianischem Funk, Accapella-Passagen und Gitarrenklängen, pulsierenden Rhythmen und relaxtem Bossa Soul umspannt der Sound der Kicks die ganze Welt – und bezeichnet sich selbst daher gerne als Ethno-Crossover. Das ist nicht nur der Sound des Sommers sondern lässt insbesondere bei Live-Konzerten den Groove-Funken aufs Publikum überspringen.

Für das Konzert in ihrer Frankfurter Homebase kommt die Band auf den Lohrberg, spielt auf einer überdachten Scheunenbühne und lässt ihre Sounds sanft über die Wiesen wehen – ganz unprätentiös, ganz lässig. Der Eintritt ist frei, um Spende wird gebeten. Und schon mal vormerken: Am 22. Oktober gibt’s ein weiteres Konzert der Ladies – diesmal in der Brotfabrik mit Live-Stream für zu Hause.

13.9., MainÄpplerHaus, Lohrberg, Frankfurt, 15 – 17 Uhr, www.kicklaluna.com