Kick La Luna – Nicht ohne uns!

Sanft wie eine Sommerbrise kommt der Sound von Kick La Luna aus den Lautsprecherboxen: Das anlässlich des 30. Band-Jubiläums der Frauencombo veröffentlichte neue Album „Nicht ohne uns“ nimmt den Begriff „Weltmusik“ wortwörtlich: Melodische Jazz-Vibes tänzeln über einen perkussiven Teppich, der aus den Rhythmen der Welt wie Samba-, Tribal und Funky-Styles gewoben ist.

Einflüsse von Gospelmusik findet man hier ebenso wie fette Bläsersätze oder verschleppte Trip-Hop-Beats à la Massive Attack. Über allem schwebt ein weiteres Markenzeichen der Kicks: der feine Harmoniegesang der Ladies. Dass harmonisch nicht unbedingt gradlinig bedeuten muss, beweist insbesondere der Track „Time to Change“, der mit unerwarteten Melodie- und Rhythmussprüngen überrascht. Selbstbewusst kommen die Kicks auch in ihren mehrsprachigen Texten rüber:

„Nicht ohne uns“ ist ein empowerndes Lied für Frauenrechte und in „Danke“ zitieren sie ihre eigenen Ansprüche: „Die Musik ist das was zählt, wir haben es so gewollt und so gewählt“. Handgemachte Musik, die mit aufwändigen Arrangements anstelle von effektheischender „Hau-auf-die-12“-Effekte ganz großartige Glücksgefühle auslöst.