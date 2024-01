× Erweitern Foto: M. Monteiro KinkyDolls

An den Wänden des Switchboard Cafés findet sich regelmäßig Kunst. Ab Mitte Januar gibt es eine neue Ausstellung: Der gebürtige Brasilianer Marcos Padilha alias M. Monteiro lebt seit 17 Jahren in Frankfurt und begann bereits 2012 zu fotografieren. Sein neuestes Projekt präsentiert spielerische Szenen aus dem Puppenhaus eines Freundes; dass es dabei nicht um brave Wohnzimmeridylle geht, zeigt sich schon im Titel „Kinky Dolls“. Bei M. Monteiro lassen die Puppen Fantasie, Trieben und Hieben freien Lauf. Die Vernissage ist am 18. Januar, die Ausstellung ist bis zum 3. März zu sehen.

18.1., Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, 20 Uhr, Eintritt frei, www.facebook.com/switchboard.frankfurt