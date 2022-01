Kino am Mittwoch: Eine total normale Familie

× Erweitern Foto: Salzgeber

In der dänischen Tragikomödie „Eine total normale Familie“ wird die die 11-jährige Emma mit dem Trans* Coming-out ihres Vaters konfrontiert.

Eigentlich war Emma sicher, in einer ganz normalen Familie zu leben. Aber nun wird Thomas zu Agnete, und Emma muss erkennen, dass „normal“ vielleicht etwas ganz anderes ist, als sie bisher angenommen hat. Mit feinem Humor nähert sich die Regisseurin Malou Reymann einem schwierigen Thema. Gezeigt wird der Film im Rahmen der Filmreihe „Kino am Mittwoch“ in der Mainzer Bar jeder Sicht.

12.1., Bar jeder Sicht, Hintere Bleiche 29, Mainz, 20:15 Uhr, www.barjedersicht.de