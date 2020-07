× Erweitern Foto: Deborah Breen, pixabay.com, gemeinfrei Kinothek Asta Nielsen

Das Frankfurter Filmkollektiv „Kinothek Asta Nielsen“ widmet sich seit über 20 Jahren der Film- und Kinoarbeit der neueren Frauenbewegung.

Das Team um Gaby Babić, Geschäftsführerin und Künstlerische Leiterin der Kinothek, sowie um die Mitbegründerinnen Karola Gramann und Heide Schlüpmann forscht, sammelt und präsentiert in regelmäßigen Abständen Filme in Form von Festivals oder Filmreihen – letzteres musste aufgrund der Corona-Pandemie in den vergangenen Monaten eingeschränkt werden.

„Die Umwandlung unserer Arbeit in Online-Formate macht für uns derzeit – mit wenigen Ausnahmen – keinen Sinn“, so das Sprecherinnen-Trio in einer Stellungnahme. „Unsere Filmarbeit besteht nicht aus reinen Inhalten, die sich beliebig ins Digitale verschieben lassen“.

Der Kinothek mangelt es außerdem an einer breiteren Debatte über die sozialen und ökologischen Kosten und Folgen von Digitalisierung: „Wir stehen für eine Film- und Kinokultur, die sich als Aufführungspraxis und soziale Kulturtechnik versteht, die eingebettet ist in eine gemeinsame Wahrnehmung als Publikum in einem realen Raum und auch in diesem Sinne öffentlich stattfindet“, so Babić, Gramann und Schlüpmann.

Zur Video-on-Demand-Filmreihe „young&queer“ der Frankfurter jugend-und-kultur-kirche sankt peter anlässlich des Global Pride Days am 27.6. hat die Kinothek Asta Nielsen trotzdem einen digitalen Beitrag beigesteuert, nämlich den surreal inszenierten queeren Kleinstadt-Alptraum „Knives and Skins“ der Regisseurin Jennifer Reeders.

Mitte August ist die Musik- und Filmreihe „LOVE ME* or LEAVE ME“ geplant, die zusammen mit dem Frankfurter Verein saloonY in der Platensiedlung Open-Air-Veranstaltungen sowie zahlreiche Workshopangebote für Mädchen und jungen Frauen anbietet.

Mehr Infos über www.kinothek-asta-nielsen.de