× Erweitern Foto: Pohl / Floyd barbecutebjoern_Po barbecute björn und DJ Pol

Nachdem sich die DJs Pol und barbecute björn fürs Atomic-von-Herzen-Farewell im September endlich mal wieder gemeinsam hinterm DJ-Pult getroffen hatten, funktionierte das so gut, dass sie beschlossen, weitere gemeinsame neue Projekte zu starten.

Gesagt – getan: Am 8. November gibt’s nun das einmalige Special „Kissing The Pink“ mit einem musikalischen Schwerpunkt auf den 1980ern. Natürlich mit einem Twist: Denn das goldene Jahrzehnt der Popmusik machte nicht nur Künstler*innen wie Cindy Lauper, Madonna oder Michael Jackson groß, sondern war auch bunte Spielwiese für New Wave, Dark Wave, Gothic, Punk, Indie und Synthi-Pop. Genau das wird am 8. November gespielt: Von a-ha bis The Smiths, Soft Cell bis The Sisters of Mercy, Depeche Mode bis The Cure und Culture Club bis Anne Clark.

8.11., Atomic, Nachtleben, Kurt-Schumacher-Str. 45, Frankfurt, 23 Uhr