× Erweitern Foto: Klaus Stanjek Szene aus „Klänge des Verschweigens“

Im Rahmenprogramm der Ausstellung „Gefährdet leben“ über Schicksale queerer Menschen zwischen 1933 und 1945 (gab berichtete) wird Klaus Stanjeks Dokufilm über das Leben seines Lieblingsonkels Willi gezeigt.

Im Laufe seiner Recherchen kommt Klaus Stanjek einem streng gehüteten Familiengeheimnis auf die Spur: Willi Heckmann, Jahrgang 1897, war nicht nur Alleinunterhalter und lyrischer Tenor, sondern auch schwul und wegen seiner sexuellen Orientierung acht Jahre in einem KZ interniert.

× Erweitern Foto: Klaus Stanjek Willi Heckmann Werbepostkarte 1956 Willi Heckmann

In Stanjeks Familie wurde darüber nie gesprochen. Sein Film dokumentiert daher nicht nur die Verfolgung und Ächtung Homosexueller in der NS- und Nachkriegszeit, sondern auch das Verdrängen bis hin zu den Dynamiken des Verdrehens von Wahrheit in deutschen Familien.

Dr. Andreas Schenk vom MARCHIVUM gibt eine Einführung in das Thema; im Anschluss an die Vorführung gibt es einen Film-Talk mit Regisseur Klaus Stanjek.

18.3., Cinema Quadrat, K1 2, Mannheim, 19:30 Uhr, www.cinema-quadrat.de

Infos zur Ausstellung „Gefährdet leben“ in der Mannheimer Abendakademie übergibt’s hier.