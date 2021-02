Klätsch und Trash

× Erweitern Foto: Tony Riga Rosarotes Liebeslied

Dass nach einem Konzert applaudiert wird, gibt es wohl schon seit dem Mittelalter. Dass in auch in Songs rhythmische Klatschen als Element benutzt wird, geschah wohl erst später – und nicht nur im Flamenco!

Die wackeren Moderatoren Tony Riga und Floyd sind mal wieder tief ins Musik-Archiv gestiegen und präsentieren in ihrer monatlichen Radioshow „Mein rosarotes Liebeslied“ eine Auswahl markanter Beispiele, in denen Handclaps Akzente setzen und zur Choreografie werden – von Falco über Rose Royce bis Chilly Gonzales. Tune in!

21.2., Radio X, 17 – 18 Uhr, 91,8 MHz, über die Radio X App oder im Live-Stream über www.radiox.de