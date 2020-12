× Erweitern Foto: Stefanie Kösling Klischeefreie Zone Gabriele Wenner, Leiterin des Frauenreferats der Stadt Frankfurt, und Sabine Homilius, Leiterin der Stadtbücherei, mit den Medienkoffern.

Das Frankfurter Frauenreferat und die Stadtbücherei haben im Rahmen ihrer Kampagne „Klischeefreie Zone Frankfurt“ zwei Medienkoffer zusammengestellt, die Fachbücher, Kinderbücher und Spiele beinhalten und Themen wie Sexismus, Rassismus oder Homo- und Trans*-Feindlichkeit behandeln.

Die Materialien sind für Einrichtungen wie Kindertagesstätten oder Familienzentren gedacht und richten sich an Kinder bis sechs Jahre sowie an Pädagog*innen und Menschen, die mit Kindern arbeiten. Die unterschiedlichen Medien vermitteln Vielfalt von Lebensformen und bilden die Realität in ihrer Diversität ab: Familien auf der Flucht, Regenbogenfamilien, Alleinerziehende sowie Biografien von Männern und Frauen jenseits der Geschlechterklischees sind nur einige der Beispiele. Die Medienkoffer sind über die zentrale Kinder- und Jugendbibliothek in Bornheim ausleihbar.

Mehr Infos über www.klischeesc.de/medienkoffer/