Kokon – Die Preview

× Erweitern Foto: Edition Salzgeber Kokon

In Rahmen von „Schamlos Harmlos“, der Reihe für Queer-, Sex- und Subkultur in den Arthouse-Kinos, wird am 11. August der deutsche Spielfilm „Kokon“ als Preview gezeigt.

Die lesbische Coming-of-Age Geschichte spielt in Berlin während der heißen Sommermonate: Die 14-jährige Nora geht im multikulturellen Kosmos in Berlin-Kreuzberg auf Entdeckungsreise. Die Pubertät ist im vollem Gang – und Nora findet heraus, dass sie auf Mädchen steht.

In der Hitze der Sommernächte lernt sie die wilde Romy kennen und verliebt sich zum ersten Mal – und die Welt sieht plötzlich ganz anders aus: Größer, aufregender, freundlicher und voller verborgener Schönheiten.

Nora lernt, abseits ihrer alten Clique und ihrer älteren Schwester zu sich zu stehen – aber kann sich das Gefühl halten, nachdem ihr das Herz gebrochen wurde?

Regisseurin Leonie Krippendorf hat ihren zweiten Film „Kokon“ mit sinnlichen Bildern und authentischem Berliner Flair inszeniert.

Zur Frankfurter Preview ist die Regisseurin zu Gast und wird im Anschluss an die Vorführung in einem moderierten Filmgespräch zu erleben sein.

11.8., Harmonie, Dreieichstr. 54, Frankfurt, 20:45 Uhr, Tickets im VVK über www.arthouse-kinos.de