KONTRAST: Frische Einrichtungsideen gesucht?

× Erweitern Foto: Polspotten

Überzeugendes Design, Wohnkultur mit Anspruch und aktuelle Interior-Trends aus Mailand, Paris und Köln – das findet man bei KONTRAST: in Frankfurt. Die fünf großzügig eingerichteten Etagen des Department-Stores zeigen kontrastreiche Wohnraum-Inszenierungen, geprägt von inspirierenden Farbwelten, neu interpretierten Design-Klassikern, Highend-Leuchten namhafter Labels und Accessoires, so divers und bunt, wie das Leben.

Zu diesem unkonventionellen Stil passen Design-Objekte mit Humor aus der niederländischen Design-Schmiede Polspotten, die mit Designern aus aller Welt zusammenarbeitet und Produkte immer mit einem Augenzwinkern konzipiert.

× Erweitern Foto: Polspotten

So werden Vasen und Blumentöpfe, Hocker und Beistelltische, Kerzenhalter und Spiegel, Geschirr und Gläser zu unbedingten, unkonventionellen Design-Must-haves. Stylish ist die tierische Moneybox als It-Piece auf der Kommode oder auf einem Podest als Blickfang im Flur. Die Objekte von Polspotten erfüllen ihre Statement-Aufträge bestens.

Foto: Polspotten Foto: Polspotten

Oder einfach mal mehr Vase wagen: Skulptural, irisierend, bauchig, schlicht oder römischen Amphoren nachempfunden, eine Vase, mit oder ohne Blumen, ist die reine Freude. Noch mehr Fun fürs Interieur gesucht? Zack passt der Stool Zig Zag zum meisten Mobiliar. Egal ob als Hocker oder Beistelltisch, das Multitalent gibt es in vielen leuchtenden Farben oder in Holz. Shop the Look!

KONTRAST:, Hanauer Landstr. 297, Frankfurt, www.kontrastmoebel.de